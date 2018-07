Megvizsgáltuk, milyen hozadéka volt a másfél éve átadott M86-osnak

Több mint másfél év telt el az M86-os gyorsforgalmi út még hiányzó, Hegyfalu és Csorna közötti szakasza átadása óta. A 33,4 kilométer hosszúságú szakasz megépülésével sikerült Szombathelyet is bekötni a hazai gyorsforgalmi úthálózatba. Így 91,7 kilométeren épült ki gyorsforgalmi út Győr és Szombathely között.



– Kényelem – mondta, ami első jelzőként eszébe jutott az útról Tuba Eriknek, Rábakecöl polgármesterének. A község ugyanis a Szombathely–Győr–Sopron képzeletbeli háromszög közepén helyezkedik el. A menetidő rövidülésén túl hosszú távú reményként vállalkozások letelepedését is megfogalmazta.



– Van lehajtónk, ami talán a vállalkozási kedvet meghozza. Rábakecölhöz tartozik olyan terület, ahol lehetősége van az érdeklődő cégeknek a terjeszkedésre – mondta, s kiemelte, hogy Beled a központjuk.



– Ha a város fejlődik, az ránk is hatással van, hisz a 4–5 kilométer nem távolság. Beleden, Lövőn és Sopronkövesden dolgoznak a legtöbben a faluból – mondta. Tuba Erik végül a letelepedőkre is kitért. Az út átadása előtti évekhez képest több lett az üres telket vagy eladó házat keresők száma Rábakecölben.



Beleden egy térkőgyártó cég veti meg a lábát, így ez ipari fellendülést hozhat a városnak. E cég az iparterület nagy részét megvásárolta, a tervek szerint jövőre indulnak.



– Folyik a közüzemek tervezése és engedélyeztetése. Az útnak kettős hatása van, egyrészt idehozza az ipart, ugyanakkor könnyebben elérhetővé teszi a távolabbi települések iparterületeit. Az M86-osnak van egyfajta kulturális hozadéka is, hisz a városból sokan Győrbe járnak kikapcsolódni, ami ha távolságban nem is, de időben közelebb került hozzánk. Az ingatlanok is jobban elkelnek azóta. Míg néhány éve a százas nagyságrendet is meghaladta az üres ingatlanok száma, addig ez mára megközelítőleg a negyedére csökkent – tudtuk meg Beled polgármesterétől, Major Jenőtől.



Kereken egy éve volt a szili naperőmű alapkőletétele, mely a Csornai járásban az első, a megyében a második ilyen létesítmény. Kaproncai Ferenc vállalkozó, bár érzelmi szálakkal kötődik szülőfalujához, a gyorsforgalmi közelsége is nagyot nyomott a latban, mikor a naperőmű helyszínén gondolkodott (Kisalföld, 2017. 07. 20.). A magánberuházás nyomán 2200 napelemtábla magasodik a falu határában, mely azóta áramot is termel. A vállalkozó egy korábban adott interjújában elmondta, hogy további fejlesztésekben is gondolkodik a területen.

Kovácsics Anita, Zsebeháza polgármestere elmondta, a gyorsforgalmi út vállalkozást hozott a faluba. Kamionos-pihenőhely létesült a község határában, emiatt kitették a 10 tonnás korlátozó táblát.



– Nagyobb a forgalom a faluban, de még így sem jelentős. Jó visszhangja van az útnak. Az önkormányzati bevétel szempontjából is kedvező változást hozott. A gyorsabb elérhetőség mellett az idetelepült vállalkozás bérleti díjat termel és végre lesz iparűzésiadó-bevételünk is – zárta elégedetten Zsebeháza polgármestere.



Tíztonnás forgalomkorlátozás van érvényben a Zsebeházára érkező kamionosoknak, melyet Miroslav Glava Horvátországból érkező sofőr is betart.