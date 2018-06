Megújult az óvoda Rábatamásin

Nagy Tiborné óvodavezető a rábatamási ovisok gyűrűjében, a felújított óvodaudvaron.

A rábatamási óvoda homlokzatán egy többméteres életfa fogadja az érkezőt. Nem csak külsejében újult meg az intézmény. Nemrég birtokba vehették a gyerekek az udvari játékokat is. A kicsik a mai elvárásoknak megfelelő homokozóban játszhatnak, de van itt libikóka, mászóka, térköves felület napvitorlával és trambulin is. Jelenleg 36 ovist fogadnak itt.Az intézmény vezetője, Nagy Tiborné a beruházásról elmondta: a falu 3 millióval támogatta az udvar felújítását. Időközben 1,6 millió forintot is nyertek pályázaton, ehhez további 2,6 milliót adott a község. Mostanra ebből elkészült a homlokzati hőszigetelés és az új vakolat.Az intézményvezető arra is kitért, hogy milyen összefogás mutatkozott meg a szülők részéről. „Nemrég szerveztünk társadalmi munkát. Aki nem ért rá, a hét többi napján jött segédkezni." A térkövezés befejezésétől, a virágültetéstől a kerítésfestésig egész héten át ténykedtek az ügyes kezű szülők. Spiteller László polgármester elmondta: itt nem állnak meg a fejlesztéssel.„Június közepén folytatódik a felújítás. Új eszközökkel, burkolattal látjuk el az óvodakonyhát. Napelem kerül a tetőre, hőszivattyús melegvíz-termelő rendszer épül. Ennek várhatóan 10 millió forint lesz a teljes költsége. Parkettázás, festés és kazáncsere szerepel még a terveink között. Hamarosan indul az orvosi rendelő felújítása is. Ez bruttó 25 millió forintból tetőfelújítást, homlokzati hőszigetelést, új fűtési rendszert jelent és a burkolatok is megújulnak" – sorolta a polgármester.A település vezetőjének régi vágya egy falukemence. „A kultúrház helyére kerülne. Engedélyezésre várnak a tervek. Egyfajta közösségi teret szeretnénk kialakítani ott" – tette hozzá Spiteller László.Gondolván a fiatalokra, elkezdték három szociális bérlakásuk felújítását is: „A villanyszerelés befejeződött, most a vízvezeték-felújítás következik. Reményeim szerint őszre teljesen elkészülnek."Az elbírálásra váró pályázataik között említette a padkanyíróra beadott kérelmüket. Sőt, egy másik pályázatuk eredményétől függetlenül is kicserélik a nyugdíjasklub homlokzati nyílászáróit.Útfelújításra is különítettek el pénzt. Minél több érkezik a számlájukra, annál hosszabb szakasz újulhat meg a faluban.