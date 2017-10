Megújul Csornán a Mártírok tere, új forgalmi rend és piac 61 millióért

Elkezdődött a csornai Mártírok terének felújítása. A város több mint 61 millió forintot kapott egy őstermelői piac kialakítására, amely a Mártírok terén az áruház előtti területen lesz. Itt L alakban összefüggő burkolatot alakítanak ki zöldfelülettel. Lesznek árusítóasztalok és az áruházhoz közelebb eső, keleti oldalt is felújítják a támogatásból. A tervek szerint jövő év tavaszán kezdődik el a beruházás.Mivel a pályázatban nem szerepel a tér nyugati oldalának rendbetétele, azt az önkormányzat saját forrásából finanszírozza.Az előkészítő munkálatok már nyáron elkezdődtek. Első lépésként a Pannon-Víz zrt. megvizsgálta a tér alatt futóvízi közműveket, s a régi azbesztcement elosztó vezetékeket és az acél bekötő vezetékeket korszerű műanyag csövekre cserélte. A visszatemetést követően átmenetileg murvával takarták be a területet.

Most azonban elérkeztek a következő lépéshez.– A Vilmos Park Kft. beruházásában, az önkormányzat pénzéből elkezdődött a Mártírok tere nyugati oldalának felújítása. Mintegy 730 négyzetméternyi felületen lesz új térkő burkolat – mondta a 23 férőhelyes parkolóról és járdáról Burus Éva, a Vilmos Park Kft. munkatársa. Kiemelte, hogy a várakozóhelyeknél az út teljes szerkezetét meg kellett építeni, a járdákon pedig a felmart aszfaltra kerül majd a térkő.– Látványos lesz a két felület közötti fehér kavicsos, zöld növényekkel borított terület. Utcabútorokat, új padokat, köztéri szemeteseket és kerékpártárolókat is kihelyezünk. A leendő őstermelői piac burkolatával összhangban alakítjuk ki a tér nyugati oldalát, amely várhatóan november végére, december közepére készül el.Ez idő alatt ideiglenes forgalomváltozást vezettek be: egyirányúvá vált a Mártírok tere. Behajtani csak a 85-ös főút szervizútja és a premontrei rendház felől lehet, az Arany János utcából gépjárművel a kivitelezési munkálatok alatt tilos behajtani.Lassan összeérnek a felújítások. Az Erzsébet királyné utcában már kialakították a parkolókat, jövőre elkezdődik a kerékpárút kiépítése, ami érinti a Premontrei sort. Zajlik a Mártírok tere rendezése és a városháza előtti terület újjáépítésének tervezése.