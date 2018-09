Megújul a községháza Osliban

A községháza felújításán dolgoznak a következő hetekben a szakemberek Osliban. A helyi önkormányzat pályázaton nyert 22,5 millió forintot energetikai korszerűsítésre. Ezt kiegészítve végzik el a szükséges munkákat. A hivatal munkatársai ideiglenesen a kultúrházba költöztek át.



A polgármesteri hivatal csaknem harminc évvel ezelőtt idősek otthonának készült. Az akkor modernnek tekinthető technológiával és megoldásokkal alakították ki, melyek azonban mára elavultak, nem hatékonyak.



Fodor József polgármester

– A napokban kezdődött a fejlesztés, melynek elsősorban az észszerűbb energiafelhasználás a célja – fogalmazott Fodor József, Osli polgármestere. – Kicseréltük a nyílászárókat, szigeteljük a homlokzatot, a födémet, a padozatot. Az energetikai korszerűsítés része a fűtés átszerelése is. Új kazánt vásárolunk és a fűtőtesteket is lecseréljük. Akadálymentesítjük az épületet, még a szociális helyiségeket is.