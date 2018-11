Megnyílt Vitnyéden a családi bölcsőde

Ősze Ábelre Nemes Viktória Katalin vigyáz a bölcsiben.

Négymillió forint támogatást kapott a vitnyédi önkormányzat családi bölcsőde kialakítására (Kisalföld, 2018. május 23.). A megvalósítást megelőzte a faluban végzett igényfelmérés, s úgy tűnik, szükség van gyerekfelügyeletre. Időközben lezárult az engedélyezés és a felújítás folyamata, s az orvosi rendelő épületében kialakított intézmény nemrégiben megnyitotta a kapuit. Családias, modern környezetbe várják a kicsiket.– Az orvosi rendelő használaton kívüli részében alakítottuk ki a családi bölcsődét jól felszerelt foglalkoztatószobával, konyhával, kialakítottunk egy öltözőkkel ellátott előteret és a vizesblokkot. A beruházás összköltsége hétmillió forint, ebből hárommillió volt a saját erő. Első körben öt kisgyereket fogadunk, a következő év elejétől hétre szeretnénk bővíteni a létszámot – beszélt a munkahelyteremtő intézményről a polgármester, Szalai Csaba. Jelenleg egy vitnyédi alkalmazott foglalkozik a picikkel, s az év eleji létszámbővülés egy további pozíciót is teremt. – Január 1-jétől társulás formájában a környékbeli települések közigazgatási területéről is fogadunk gyerekeket – beszélt a tervekről a falu vezetője.A csecsemő- és kisgyermeknevelőként végzett Nemes Viktória Katalin nemcsak hogy a falujában dolgozhat, de azt végzi, amit szeret. Gyerekekkel foglalkozhat. – Nagyjából két hét a beszoktatási idő. Az első napokban szülővel, majd nélkülük maradtak itt pár órára a gyerekek – mondta Nemes Viktória Katalin, majd rámosolygott a kétéves Ősze Ábelre, aki először alszik a vitnyédi bölcsiben, s úgy tűnik, jól érzi magát.Az egyik fejlesztés befejeződött, a másiknak pedig a küszöbén áll az önkormányzat. A hivatal egy régi szolgálati lakásban kapott helyet, ami igencsak felújításra szorul. Erre már a forrás is rendelkezésre áll, 33 millió forintot nyert az épület korszerűsítésére a falu. A közbeszerzés lezárult, a kivitelezést még idén megkezdik. A felújítás idejére az önkormányzat a közösségi házba költözött.