Megkezdődött a Nicki Duzzasztómű rekonstrukciója

A napokban kezdődtek meg a felújítási munkák a Nicki Duzzasztómű létesítményeinél is, melynek következtében átmenetileg vízszintváltozás várható a Kis-Rába – Hanság vízpótló rendszeren.Az összesen bruttó 13,171 milliárd Ft költségvetésű, EU finanszírozású projekt kedvezményezettje az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és 6 területi vízügyi igazgatóság, köztük az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A beruházás fő célja az érintett nagyműtárgyak átfogó rekonstrukciója (betonszerkezetek, acélszerkezetek, elektromos-, és gépészeti berendezések), mely révén biztosítható a biztonságos, károkozásmentes és üzemszerű működésük és fenntartásuk. Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő Nicki Duzzasztóművet érintő kivitelezést 2018. július 31-én kezdte meg az MBH-HÍD Konzorcium, amelynek tagja a Strabag Építőipari Kft. és a Hídépítő Zrt. Az 1932-ben épült Nicki duzzasztómű alapfeladata, hogy a Rába duzzasztásával a felvizéből kiágazó Kis-Rábába ökológiai célú gravitációs vízbevezetést tegyen lehetővé és biztosítsa a folyón az árvíz, a hordalék és a jég levezetését.A duzzasztómű három duzzasztónyílásába beépített vízfeltöltésű tömlős gát esetében a tömlők cseréje történik meg, emellett ezekhez a nyílásokhoz új rendszerű ideiglenes elzárási lehetőséget biztosító táblák is készülnek. A korszerű berendezés segítségével az eddig előforduló több napos duzzasztási üzemszünetek 2-3 órára csökkennek. A munkálatok első fázisában – a felvonulási terület kiépítésén túl - a műtárgy tömlős elzárásainak cseréjéhez szükséges a felvízi munkaterület ideiglenes elhatárolása, melynek keretében szádlemez sort építenek ki a száraz munkaterület biztosítása érdekében. Ennek kialakítása hatással lesz a duzzasztómű normál üzemrendjére, emiatt a következő 2 – 3 hét folyamán a Kis Rába – Hanság vízpótló rendszerben csökkenni fog a vízmennyiség, de a rendszer minimális ökológiai vízigénye mindig biztosítva lesz.A munkaterület kialakítása után a Nicki duzzasztómű üzemszerűen működik tovább, a vízpótlás a normál üzemrendnek megfelelően folytatódik. A létesítmény felújítását követően a nagyműtárgy elsődleges funkciójának üzembiztonságán túlmenően a járulékos hasznosítás feltételei is jelentősen javulnak. Kedvezőbbek lesznek a feltételek a halászati vízfelület kezelésére, illetve a duzzasztó környezetének szabadidős és rekreációs célú hasznosítására. A projektről további információ olvasható http://nagymutargy.ovf.hu/ oldalon.