Megégett holttestet találtak Vitnyéden - fotó

Ajtónyitáshoz riasztották a kapuvári hivatásos tűzoltókat vasárnap délután Vitnyédre. Az épületbe behatolva a rendőrök és tűzoltók egy megégett holttestre, valamint egy tűzben megsemmisült ágyra bukkantak. Kiérkezésükkor nem volt tűz az ingatlanban. A 72 éves elvált asszony egyedül élt. Gyermeke nem volt, a faluban is ritkán fordult meg. Leginkább a temetőbe, és a boltba járt ki házából. Zárkózott embernek ismerték meg."Néhány napja nem láttam mozgást a ház körül. Először az lett gyanús, hogy a szemétszállítás napján, csütörtökön, nem tette ki a kukáját. Amikor pedig a havat sem lapátolta el a háza elől, sejtettem, hogy valami baj van" - mondta a neve elhallgatását kérő szomszéd, aki értesítette a hatóságokat."Bíztam benne, ha történt is vele valami, talán még időben érkezik a segítség. Sajnos nem így lett." Még nem tudni pontosan, hogy az elhunyt szobájában mikor, s mi által keletkezett a tűz, de nem volt olyan mértékű, hogy azt a környezete érzékelje. Egyes feltételezések szerint füstmérgezés okozhatta az asszony halálát. Az idegenkezűséget a szakértők kizárták, a hatóság vizsgálja a tűz keletkezésének körülményeit.Megégett ember holttestét találták meg rendőrök és tűzoltók Vitnyéden, a Széchenyi István utcában. A kapuvári hivatásos tűzoltókat ajtónyitáshoz riasztották a helyszínre, miután a szomszédok napok óta nem látták a ház lakóját. Az épületbe behatolva az egyik szobában találtak rá a megégett holttestre, illetve egy tűzben megsemmisült ágyra. A tűzoltók kiérkezésekor már nem volt tűz az épületben. A tűz keletkezésének körülményeinek kivizsgálására a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is útnak indult a helyszínre.