Már több százan intézték el adóügyeiket a Csornán nyílt NAV-ablakban

Az első hónap tapasztalatai alapján az ügyfelek örömmel fogadták a változást és máris kihasználják, hogy a korábbi heti egy helyett négy nap intézhetik helyben adóügyeiket. Pozitívan értékelték azt is, hogy egy helyen elintézhetik különböző közigazgatási ügyeiket.



Bár az elmúlt időkben folyamatosan bővült az interneten intézhető adóügyek köre, számos adófizető még mindig a személyes ügyintézést részesíti előnyben. Az adóhivatal szolgáltatásainak még könnyebb elérése, az ügyfelek kényelme érdekében indult el július elején országszerte több városban a NAV ügyfélszolgálatok kormányablakokba költöztetése. Győr-Moson-Sopron megyében Csornán van lehetőség a kormányablakban az eddigi ügytípusok mellett adóhivatali ügyek intézésére is, itt nyílt NAV-ablak a Szent István tér 22. szám alatti épületben.



Az ügyfelek az új helyszínen korszerűbb körülmények között, kényelmesebb kiszolgálást biztosító ügyféltérben intézhetik adóügyeiket, ráadásul a nyitvatartás is jelentősen bővült. Július elejétől ugyanis a korábbi heti egy helyett négy nap érhetők el Csornán az adóhivatal szolgáltatásai. A NAV-ablakban közvetlen, ezáltal gyorsabb hálózati kapcsolat is rendelkezésre áll, így az ügyintézési idő is csökken. Az adófizetők emellett időt és energiát spórolhatnak a fejlesztésnek köszönhetően, hiszen akár más hivatalos ügyükkel együtt elrendezhetik adóügyeiket is.



Az első héten több mint százan keresték fel a kormányablakba költözött ügyfélszolgálatot, háromszor annyian, mint az azt megelőző héten. Egy hónap alatt mintegy négyszáz ügyfél intézte adóhivatali ügyeit a csornai NAV-ablakban, több mint kétszer annyi, mint júniusban.



A tapasztalatok alapján a legtöbben adókártyával és biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos ügyeket intéztek, de gyakori a tájékoztatáskérés és a folyószámla-egyeztetés is. Sokan kértek igazolást, illetve bevallás javításához is többen fordultak segítségért a NAV munkatársához. A korábbiakhoz képest újdonság, hogy már Csornán is lehetőség van bankkártyás befizetésre.



Az ügyfelek azt is pozitívan értékelik, hogy egy helyen el tudják intézni különböző hivatali ügyeiket. Már az első nap volt olyan ügyfél, aki a kormányablakba érkezett ügyet intézni, de mivel látta, hogy megnyílt a NAV-ablak, elintézte addig halogatott, névváltozás miatti adókártya-cseréjét is.



A csornai NAV-ablak hétfőnként 8-tól délig, majd 13-17 óráig, szerdán 8-tól 15:30-ig, csütörtökön 8-tól 13 óráig, pénteken pedig 8-tól délig tart nyitva.