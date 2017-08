Már nem kellenek a homokzsákok Farádon

A farádi Árpád utcában minden tavasszal gondot okozott a belvíz. Most rendbe tették a csatornát, hogy megelőzzék a bajt – mutatta Szalai Zoltán polgármester.

A belvizes gondok megelőzésén, illetve utak javításán dolgozik mostanában a farádi önkormányzat. Az adósságkonszolidációs támogatásként kapott 20 millió forintból állják a fejlesztéseket. Szalai Zoltán polgármester elmondta: minden tavasszal szükség volt a víz elleni védekezésre.

A farádi önkormányzat képeken őrzi, miként védték meg a házakat a tavaszi belvíz idején.

– Falunk legalacsonyabb pontja az Árpád utca és környéke. Az olvadáskor rendszeresen fóliával kellett körbehúzni a legérintettebb lakóházat és homokzsákokkal kerítettük be azokat, hogy megvédjük a víztől, különben a lakótérbe ömlött volna – mutatta be a helyzetet Szalai Zoltán.– Sürgősen megoldandó feladat volt tehát a csatornarendszer rendbetétele azon a területen. A munka elkezdése előtt megkérdeztük az idősebb falubelieket, hogy annak idején hogyan oldották meg a víz elvezetését. Nem sokat kellett tehát törnünk a fejünket, hiszen ami régen működött, azt nem kell újra kitalálni, csak ismét üzembe helyezni.

Szintén fontos teendője a farádi önkormányzatnak az utak állapotának javítása. Az úgynevezett Névtelen utcában dolgoznak elsőként a munkagépek.– Azt szeretnénk, ha Farád népszerű helység lenne a lakóhelyet kereső fiatal családok előtt. Ehhez pedig ugyanúgy kellenek a megfelelő állapotú utak, mint az iskola, az óvoda, a háziorvos, illetve a többi intézmény. A Névtelen utca járhatatlan volt szinte egy-egy esőzés után. Forgalmas területe a községnek, hiszen utcákat köt össze, ráadásul a mezőgazdasági gépek is ott mennek ki a határba. A szintkiegyenlítés megtörtént, jöhet a kopóréteg. Több utcában kátyúzással próbáljuk megvédeni a burkolatot. Persze másutt is szükség lenne az útépítésre, de nagy hangsúlyt helyezünk a megelőzésre is – fogalmazott a Kisalföldnek Szalai Zoltán.A polgármester hozzátette: a Fő utca egy szakaszán még járdát építenek rövidesen. A forrást viszont folyamatosan keresik a további beruházásokhoz is.