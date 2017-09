Major András maradt a csornai Fidesz elnöke

Sszeptemberben tartotta rendes tisztújító közgyűlését a Fidesz csornai alapszervezete. Az ülésen a tagság teljes egységben és konszenzussal választotta újra Major Andrást és elnökségét. Az elnök munkáját továbbra is három alelnök segíti a jövőben: Szilágyi Andrásné, dr. Dávid József és Bella Rudolf.



A Jövővel kapcsolatban Major András elmondta: „Továbbra is nagy figyelmet fordítunk politikai közösségünk tagjaira és szimpatizánsaira, azokra, akik sikerben és a kudarcban is kitartottak mellettünk. Nagy hangsúlyt kívánunk fordítani a helyi szervezet folyamatos fiatalítására is. Örülök, hogy sok tehetséges csornai fiatal csatalakozik hozzánk, hiszen ők jelentik a helyi szervezet jövőjét. És természetesen kiemelt célunk, hogy itt Csornán is megfelelően felkészüljük az előttünk álló választásokra, hiszen a 2018-as voksolás sorsdöntő lesz az ország szempontjából."