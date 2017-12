M85: átadták a csornai elkerülőt - fotók

Átadták az M85-ös gyorsforgalmi út Csornát elkerülő szakaszának második ütemét pénteken. A 4,6 kilométer hosszú, kétszer két sávos út 13,8 milliárd forint költségvetési forrásból valósult meg. Az átadó ünnepségen részt vett Áder János köztársasági elnök.Homolya Róbert, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára beszédében hangsúlyozta, hogy a 2010-2020 közötti időszaknak a legnagyobb nyertese a magyar közút.Kifejtette: kormány 2014 után elfogadott közlekedési stratégiája szerint 2022-re valamennyi megyeszékhelyet és megyei jogú várost be kell kötni a gyorsforgalmi úthálózatba és valamennyi autópályának el kell érnie az országhatárt. A programban csaknem kilencszáz kilométer gyorsforgalmi út épül meg 2020-ig, mintegy 2500 milliárd forintból. Ennek több mint a felét a költségvetés adja.

A program jól halad, mert a projektek csaknem hetven százalékánál jövő év elejére átadják a munkaterületet és megindul a munka - jelentette ki.Felidézte: 2010-ben a megyeszékhelyek és a megyei jogú városok több, mint fele nem volt elérhető gyorsforgalmi úton, s az autópályák jelentős része sem ért el az országhatárig. 2010-ben mintegy 1500 kilométernyi gyorsforgalmi úttal és autópályával rendelkezett az ország.Beszélt arról is, hogy Csornára Győrből mintegy 15 perccel rövidebb idő alatt lehet eljutni egy biztonságos autópályán, emellett a Csornán eddig átmenő, nyugat-kelet irányú teherforgalom áttevődik az elkerülőre, így a rábaközi város biztonságos és élhető lesz, s a környezeti terhelés is csökken.Kitért rá, hogy az út építése folytatódik, az M85-ös Farádtól Sopronig tartó szakaszára a vállalkozói szerződéseket már aláírták, a kivitelezés jövőre kezdődik.Mindezek mellett 2022 után kapacitásnövelésre van szükség, az M1-es autópálya kétszer három sávra történő bővítésénél jelenleg az építési engedélyeket szerzik be, de elkezdik a keresztirányú autópályák építését is - mondta az államtitkár.

Nagy Róbert, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) vezérigazgatója arról beszélt, hogy a szerződésben rögzített határidő előtt négy hónappal fejeződött be a munka a Csornát elkerülő út építésének második szakaszánál, amelynek alapkövét tavaly májusban tették le.Részletezte: 4,5 kilométer hosszan kétszer két sávot építettek, 1,6 kilométer hosszan kétszer egy sávot, amellyel biztosított lett az összeköttetés a 85-ös úttal. Két körforgalmat, három felüljárót, egy aluljárót és 1,2 kilométer hosszú kerékpárutat építettek. Utóbbit Jobaháza és Farád között.Hangsúlyozta, hogy az egyik legkomplexebb megoldásokat tartalmazó fejlesztés valósult meg.A vezérigazgató is kitért arra, hogy jövőre kezdődik el az M85 folytatásának építése, valamint az M15-ös út kétszer kétsávosra bővítése, a fertődi Esterházy-kastélyt elkerülő út építése, márciusban pedig átadják a 813-as út záró szakaszát.

Gyopáros Alpár, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt hangoztatta, hogy 2004 és 2010 között több ígéretet is kapott Csorna, hogy megépül az elkerülő, de a munka csak 2010 után kezdődött el. Az első ütem alapkövét 2013-ban tették le, s 2015-ben adták át.Felidézte, hogy 2010 óta a megyében mintegy nyolcvan kilométer gyorsforgalmi út épült, s további 120 kilométernyi út építése indul. A képviselő átadta a Sopronig tartó nyomvonal tervét Barcza Attilának, a párt soproni országgyűlési képviselő-jelöltjének.Az átadó végén Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke átadta a Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért-díjat területfejlesztési kategóriában Rékasi Győzőnek, a NIF Zrt. projektiroda vezetőjének.Az M85-ös utat délután négy órakor adják át a forgalomnak mindkét irányban.