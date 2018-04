Lebontják Kapuváron a mozit: az utolsó képkockák az utolsó gépésszel + galéria régi fotóval

Kiss János, a Petőfi mozi utolsó gépésze

A mozi baráti összejövetelek, randevúk helyszíne. Van, aki a filmek miatt, más a társaság kedvéért látogatja. Egy biztos, mindenkiben nosztalgiát ébreszt, ha ezt a szót hallja.A kapuvári Petőfi mozi a hetvenes években épült, de már több mint egy évtizede nem szolgálja közönségét.Az első film, amit a kapuvári moziban vetítettek, a Liszt című kétrészes mozifilm volt.A nézőtéren több mint háromszázan foglalhattak helyet. Kezdetben hétköznap két, hétvégén a matinékkal együtt három előadással várták a közönséget. A nyolcvanas évek közepéig telt házzal működött a mozi. A bezárás után most egy újabb korszak ér véget. Elbontják az épületet, s lapunk információi szerint társasház épül majd a helyén.A Petőfi mozi utolsó gépésze, Kiss János idézte fel az ott töltött éveket. „Már gyerekkoromban sokszor megfordultam a moziban" – kezdte az emlékezést a férfi, aki valószínűleg maga sem gondolta volna, hogy egyszer majd ő felel a vetítésekért. 2003-tól dolgozott a moziban közel öt évig, a bezárásáig.Aki azt hiszi, hogy a mozigépészek kismilliószor megnézik a filmeket, téved. Számukra ez munka: „Húsz-harminc perces tekercsek voltak" – ecsetelte Kiss János. Így alighogy befűzte az elsőt, már készült a következő cseréjére. A procedúra nagyjából tíz percet vett igénybe, tehát szakaszokban egy-egy film felét nézhette volna meg.„A mozigépészek igazából nem látták a filmeket. Igaz, nem számított megerőltető munkának, ugyanakkor odafigyelést igényelt. Félig-meddig szórakozás volt. A hátránya viszont, hogy hétvégén is vetítettek. Mivel egyedül voltam, akkor is dolgoztam" – fűzte hozzá.A Petőfi egy ideig még artmozi-támogatással működött, leginkább fiatalok látogatták:„A művészfilmek jellegük miatt csak egy bizonyos réteget vonzottak. Ha kijött egy film, azt a mozi forgalmához képest rangsorolták, és a legnagyobb forgalmúhoz került elsőként. Azért nekünk is sikerült jó néhány aktuális filmet beszerezni."A mozi néhány koncertnek is helyet adott, Kiss János a Hanság Big Band együttes basszusgitárosaként maga is fellépett az épületben. „Jó akusztikájú terem volt" – mondta. Végül hozzátette: „Jó visszaemlékezni azokra az időkre, de az a korszak már lezárult."