Lassú pénzkereset az állattenyésztés

Nagy Győzőnek (balra) barátai és családtagjai is gyakran besegítenek. Képünkön Élő Józseffel látható.

Nagy Győző gazdasága egy tehénnel indult, mára negyvenhat tagúvá bővült az állomány. Májustól egészen a tél beálltáig a Szilsárkányhoz közeli réten őrzi a csordát. Kell az állandó felügyelet, főleg most, hogy sok kisborjú született. Korábban tejtermeléssel is foglalkoztak, ám a tejcsarnok bezárásával felhagytak e tevékenységükkel.A KSH kimutatása szerint márciusban 1,4 százalékkal növekedtek a mezőgazdasági termelői árak az előző év azonos időszakához viszonyítva. E szerint az élő állatok termelőiár-szintje 9,4, az állati termékeké 15 százalékkal emelkedett. Győző szerint viszont az elmúlt húsz évben nem sokat változott az élő marha ára.

„Mondhatni, stagnál. A magyar bika húsának kilója nem éri el a két eurót" – beszélt a számokról. Az állattartók számára ígéretes piacot Ausztria, és Törökország jelenti. Győző kiválónak tartja az állatok húsát. Egészséges biomarhákat tenyészt, mely nagyban a természetes tartásmódnak köszönhető. Bár Magyarországon a feltételek adottak, egyre kevesebben tartanak állatokat. „Lassú pénzkereset. Időt és energiát kell rá áldozni. A faluban velem együtt már csak négyen foglalkozunk ezzel" – beszélt az elkeserítő számadatról a gazda, aki a családtagjaira és barátokra is számíthat, ha a felvigyázásról van szó.– Jó lenne, ha a fiatalok is nyitnának az állattenyésztés felé. Talán támogatással lehetne őket ösztönözni.A magyar bika húsának kilója nem éri el a két eurót.Még egyet hiányol Győző, a vágóhidat. A hozzá legközelebbi Bécsben van. S az is sokat javítana a helyzeten, ha az állattartás napjai, vagy az eltartott állatok száma után járna a támogatást. A gazdák egyesületté szerveződésében viszont már van elmozdulás.„Kötődés és elhivatottság kell ehhez a munkához" – fűzte hozzá Győző, akinek bár nincs nagyon szabad hétvégéje, hisz az állatokra rá-rá kell nézni, de ahogy mondja, már kiskorában a vérébe ivódott az állatok szeretete. Együtt él a természettel, s nyomon követi annak minden változását.– Mióta kijöttek a tehenek, visszatelepültek a kismadarak is. Több lett a ragadozó és az énekesmadár. Ez a természetes körforgás – tette hozzá a háromgyermekes apuka, aki reméli, hogy idővel valaki majd továbbviszi családjából a gazdaságot.