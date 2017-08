Laptopot is kapnak az idősek Cakóházán

A külföldi tulajdonosok által felújított épületek díszére válnak a falunak – vélik a helyiek.

Az ötvenhét lelkes Cakóházán mozgalmasan telt a nyár. Számos közösségerősítő rendezvényük volt, köztük a falunap, az elszármazottak találkozója, illetve a helytörténeti nap. Mintha most is az eseményeket pihennék a helyiek, olyan csöndes volt a falu ottjártunkkor. „A fiatalok vásárolni vannak, hiszen kezdődik az iskola, óvoda. Az idősek meg nem mozdulnak ki. Csak estefelé, amikor enyhül az idő" – mondja egy asszony.Az önkormányzat két közfoglalkoztatottja viszont talpon van. Öntöznek éppen, a temetőből hordják a vizet a távolabbi buszmegálló virágaihoz is.– Öntözünk, az elmúlt hetek kánikulájában az volt a legnagyobb feladat. Sok a virág, szerettük volna megmenteni őket és sikerült is. Szépek maradtak – mondja Szántó Józsefné. Munkatársa, Bogdán Józsefné még hozzáteszi: kettejükre maradt a sok munka, miután kedves kollégájuk, Takács Tibor elhunyt.

– Nagyon hiányzik, hiszen szorgalmas, rendes ember volt. A férfimunkát mind ő csinálta Cakóházán, most meg ketten osztozunk azon is. A fűnyírás például az enyém. Nem éppen női munka, de muszáj megbirkózni vele. A temetőt is mi rendezzük, rendben tartjuk. Bent, a faluban is elég sok a zöldterület, szóval, nem pihenéssel telik a napunk – sorolja a teendőket Bogdán Józsefné.A polgármestert, Csepi Évát az egykori iskola épületében találjuk meg. Az önkormányzat hatvanhárom másik településsel együtt részese az Idősügyi Infokommunikációs Programnak. A községben hat munkatársa van a kormány által támogatott rendszernek. Cakóházán is diszpécserszolgálat működik hat munkatárssal. A szomszédos Markotabödögével együtt harminc, 65 éven felüli nyugdíjas kap majd laptopot, melyen keresztül kapcsolatot tarthatnak a hálózattal.– Az odafigyelésnek, a szépkorúak megbecsülésének része ez is – jegyzi meg a polgármester. – A lélekszám nálunk most ötvenhét, közte sok az idős ember. Hétvégente kicsit megélénkül a falu, mert jönnek haza az elszármazottak a szülői házhoz. Aztán jó néhány külföldi állampolgárunk is van, akik itt töltik szabadidejüket. Az általuk felújított régi épületek díszei településünknek.Csepi Éva hozzátette: az önkormányzat igyekszik a fiatalokat is támogatni. Rövidesen megkapják az érintett családok az iskola- és óvodakezdési támogatást. Kérdésünkre hozzátette: jelenleg egy közép-, négy általános iskolásuk van. Óvodába ketten járnak Cakóházáról.