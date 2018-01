Kristóf Zsolt, az idei első rábaközi baba

A Rábaköz idei első babája, Kristóf nyugalmat lel édesanyja karjaiban.

Újév napján látta meg a napvilágot Horváth Kristóf Zsolt. Édesanyja, Vivien büszkén öleli magához a csöppséget. Pénteken térhettek haza otthonukba, ahol már mindent előkészítettek a kisfiú érkezésére, s a másfél éves testvére, Ádám is izgatottan várta.Szerencsére a szülés is rendben zajlott. „Édesanyám azt mondta, ha mindenki ilyen könnyen szülne, semmi probléma nem lenne" – emlékezett vissza mosolyogva a fiatal anyuka, Horváth Vivien. Az alig több mint háromkilós kisbaba makkegészséges: „Egy igazi kis tünemény eszik meg alszik" – jegyzi meg az újdonsült édesanya.Újszülöttként Kristófnak is jár a helyi önkormányzat által biztosított egyszeri támogatás. Németh Árpád polgármester lapunknak elmondta, hogy ha nem is kiugróan, de évről évre emelkedik a születések száma a faluban. A falu vezetőjének elmondása szerint az önkormányzat is arra törekszik, hogy helyben tartsák a fiatalokat.

Ennek egyik eszköze a közösségi programok sokszínűsége, ami az összetartás mellett a helyi értékek erősítését szolgálja, a telekkialakításokkal pedig a helyben letelepedni kívánó fiatalokat célozzák meg.Több mint egy évtizede ugyanis az önkormányzat öthektárnyi földet vásárolt magánszemélyektől és elkezdték a házhely-kialakításokat (Kisalföld, 2016. május 6.).A parcellák kijelölését három ütemben végezték. Az első kettőben 27 telket mértek ki, ezeken már nagyjából befejeződtek az építkezések is. „Az utolsó ütemben 19 házhelyet alakított ki az önkormányzat. A közvilágítás kiépítése mellett a közművesítéssel is elkészültünk" – emelte ki Németh Árpád, aki a beszélgetésünket követően épp egy vevővel találkozott, aki Veszkényben szeretne letelepedni.