Közösségi tér született Újtelepen

A beled-újtelepi közösségi tér hangos a gyerekek nevetésétől, a szülők és az idősek beszélgetésétől.

A Szent György-napi rendezvény keretében felavatták az új teret is.

„Évente két alkalommal, Szent György-napon és advent második hétvégéjén szerveztünk kulturális programokat. Ezeket az évek során az itt élőkön túl több vállalkozó is támogatta. A befolyt összegből a közösség tavaly úgy döntött, hogy kialakítunk egy közösségi teret. Ez egyrészt helyet ad a programoknak, másrészt lehetőséget biztosít a közösség további épüléséhez" – kezdte az egyik főszervező, Mihalkovitsch Gertrúd.Egy magánszemélytől tartós használatra kapták meg az Újtelep közepi területet. Ennek rendbetételéhez ki gépekkel, földmunkával, más kétkezi munkával járult hozzá.– Az összefogás eredményeképpen létrejött egy füvesített terület. Annak ellenére, hogy csak néhány padot helyeztünk ki, élettel telt meg a tér. A gyerekek szívesen játszottak itt együtt, az idősebbek beszélgettek – tette hozzá. – Ezt látva mertünk nagyot álmodni – veszi át a szót a másik szervező, Odoricsné Buthi Krisztina.– Adományokat gyűjtöttünk, megkerestük a helyi vállalkozókat, vállalatokat, a képviselő-testület tagjait és pályáztunk is. Ez év elejére annyi támogatást kaptunk, hogy sikerült szabványos játszótéri elemeket vásárolnunk. Ezeket a kivitelező cég kedvezményesen biztosította számunkra. A Rábaköz Ifjúságáért Egyesület számos játékot vásárolt a területre pályázati forrásból. Egy helyi vállalkozótól kétüléses hintát kaptunk, valamint a magánszemélyektől juttatott támogatásokat is a tér kialakítására fordítottuk. Egy másik pályázat keretében 540 ezer forint értékben vásároltunk zöld növényeket, illetve kialakítottunk két árnyékoló faépítményt is – mondta Odoricsné Buthi Krisztina.A tér karbantartásáról sem feledkeznek meg. – Közösségi munka keretében valósul meg, az itt élők szabadidejüket áldozzák fel a jó ügy érdekében. A teret a Szent György-napi rendezvény keretében avattuk fel. Ezt azóta számos szervezett vagy spontán program követte. Terveink között szerepel sütőhelyek kialakítása és további kültéri elemek vásárlása. A közösségi életet a személyes találkozások mellett és a közösségi oldalon is napi szinten igyekszünk életben tartani, ahol nemcsak az aktuális híreket, de az itt élő és elszármazott újtelepiek köszöntését, évfordulóit is ünnepeljük. Köszönjük mindenkinek, akik bármilyen formában, akár csak egy jó szóval, biztatással támogatták kezdeményezésünket, illetve az itt élők munkáját, példaértékű összefogását. Ez a fajta közösségi erőből kialakított megmozdulás ritkaság a mai világban, méltán vagyunk rá büszkék. A tér pedig folyamatosan látogatott, hangos a gyerekek nevetésétől, a szülők és az idősek beszélgetésétől – zárta végül Odoricsné Buthi Krisztina.