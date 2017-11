Közösségi összefogással fejlődik Potyond

Böröczky Imréné, az önkormányzat munkatársa a parkokat gondozza Potyondon. Büszke a falu környezetére.

„Azért dolgozik a képviselő-testület, hogy Potyond fejlődjön. Hogy jól érezzék magukat az itt élők és azok is, akik ellátogatnak hozzánk" – mondta a Kisalföldnek a Rábaköz egyik legkisebb falujának polgármestere. Molnár Vilmos számvetést készített az idei történésekről és beszélt a tervekről is.

– Szerencsére az önkormányzat törekvéseit mindenben támogatják a civil szervezetek tagjai. A képviselő-testület viszont a két egyesületet próbálja a lehetőségekhez képest segíteni – fogalmazott Molnár Vilmos. – A tűzoltó-egyesület idén kétszázezer, a Potyond Jövőjéért Egyesület pedig százezer forintos támogatásban részesült. Sikerült a külterületi utakon is javítani. Az egyik mezőgazdasági vállalkozással működtünk együtt. Mi adtuk a töltőanyagot, a kavicsot, a cég pedig a gépi erőt. Kétszázezer forintot fordítottunk erre a célra. Belterületen az úgynevezett Szélkertaljai utcát szórtuk meg murvával, ami egymillió forintunkba került. Az adósságkonszolidációs alapból közel hárommillió forintot kaptunk. Ezt a pénzt a Kossuth utcában járdaépítésre fordítottuk. A környezet gondozásában, szépítésében sokat segítettek a civil szervezetek. Illetve köszönet illet két, Potyondról elszármazott vállalkozót, Bakody Gyulát és ifjabb Kovács Lászlót, akik minden évben támogatják a települést.A községvezető hozzátette: további út- és járdaépítésre pályáztak, az igényük 12 millió forint volt, de nem jártak sikerrel. Sportparkot is szeretnének kialakítani, pályázatukról azonban még nem kaptak értesítést. A falu idén benevezett a Virágos Magyarországért mozgalomba, ezért is, de ettől függetlenül is kiemelt figyelmet fordítottak a közterületekre. A parkosításban, virágosításban a civil szervezetek és az ingatlantulajdonosok is részt vettek.– Igyekeztünk segíteni a helyieket, amennyire csak a falu ereje engedte. Augusztusban iskolakezdési támogatást adtunk. Az általános iskolások tízezer, a közép- és főiskolások húsz-húszezer forintot kaptak. Idősek napján ötezer forinttal segítettük nyugdíjasainkat. Ugyanennyit karácsonykor is biztosít számukra az önkormányzat. Lesz Mikulás-ünnepség is a faluban, ahol a gyerekek csomagot kapnak, családjaik pedig karácsonyi ajándékként tíz-tízezer forintot – sorolta Molnár Vilmos.A jövőről elmondta: Bogyoszlóval és Jobaházával közös pályázaton az orvosi rendelőre nyertek hatmillió forint támogatást. Az épület felújítása jövőre kezdődik. Szeretnék a közvilágítást korszerűsíteni, a szolgáltatóval már tárgyalnak. A terveik szerint egy sikeres pályázat segítségével a temetőben építenének járdát, illetve továbbra is napirenden van az út- és járdafelújítás, valamint a régi tejcsarnok rendbetétele.