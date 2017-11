Közmeghallgatás Csornán - Lépésről lépésre haladnak

Az útfelújításokról, a termálfejlesztésről, a napelemgyárról és a városi sportról érdeklődtek leginkább a csornai közmeghallgatás résztvevői kedden. Nem voltak sokan a felszólalók, hárman fejtették ki véleményüket. Közülük is egy inkább magánügyben kért szót. A városvezetők válaszukban kifejtették: lépésről lépésre haladva valósulnak meg a tervek.A közmeghallgatás elején Major András alpolgármester és dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester is a megvalósult fejlesztésekről és célokról tájékoztatott.Utánuk az érdeklődő helyiek kaptak szót. Vados Ferenc rákérdezett a jelenleg nem működő tekepálya sorsára, a termálfürdővel kapcsolatos elképzelésekre és a napelemgyárra is. A sportegyesületről kifejtette: hiányolja a csornaiakat a focicsapatból, helyettük idegenlégiósok játszanak. Őt Molnár József követte, aki firtatta, hogy milyen szempontok alapján dönt a városvezetés az utak rendbetételéről. Kíváncsi volt arra is, hogy az Őrangyal-temető kápolnáját és kerítését mikor újítják fel. Felvetette: a piacnak időszerű volna egy vásárcsarnokot kialakítani, a Liszt Ferenc utcai, egykori Richards-gyárat javasolta helyszínként. Megjegyezte: örvendetes, hogy a termálkutat sikerült megvásárolni, de sok feladat vár még a városra. A napelemgyárról úgy fogalmazott, rossz döntést hoztak annak idején. Molnár József is azt fejtegette, hogy szükség van-e az idegenlégiós futballistákra és megéri-e ennyi pénzt áldozni a csapatra, amikor az eredmények nem jönnek.

Vados Ferenc és Molnár József megdicsérték a Vilmos park kft. tevékenységét.Dr. Bónáné dr. Németh Katalin és Major András válaszukban elmondták: az elmúlt években tizenöt utcát sikerült felújítani. Egyszerre nem megy az összes, de mindre sor kerül. A tekepálya kapcsán úgy fogalmaztak, lehet, hogy jobban megérné egy új építése. A termálfürdőről elmondták: tudják, hogy komoly a feladat, de keresik a lehetőségeket, a pályázatokat és a befektetőket. A napelemgyárról hangsúlyozták: mivel magánberuházásról van szó, a városvezetés nem tud részletekkel szolgálni. A keleti iparterületen a város vásárolt területeket és pályázatot is nyújtott be az infrastrukturális fejlesztések támogatására. Az Őrangyal-temető fejlesztésére is készül az önkormányzat. A vásárcsarnokkal kapcsolatban a polgármester megjegyezte: tárgyaltak már a Richards-terület megvásárlásáról, de nem tudtak megegyezni az árban. Szóba került a tanuszoda építése is, amiről ugyancsak a polgármester mondta el, hogy folyamatosan egyeztetnek az illetékesekkel.Cser Ferenc a városi tömbfeltárásokkal kapcsolatban tett fel kérdést és telekmegosztás miatt voltak aggályai.Ígéretet kapott, hogy ügyének utánanéznek.