Korszerűsítették a Schranz-villát Mihályiban

​A napokban fejeződött be a mihályi önkormányzatnál a fűtéskorszerűsítés – mutatja Csitei Gábor. Önerőből kivitelezte a falu.

Az utóbbi néhány hónapban 91,6 millió forint érkezett a mihályi önkormányzat számlájára. „Több feladatra is kaptunk pénzt. Ezeket idén valósítjuk meg" – kezdte Csitei Gábor polgármester.– A Mihályi Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítására 27,6 millió támogatást kaptunk. Ebből elvégezzük a homlokzatszigetelést, az ablakcserét és a tetőfelújítást. A teljes fűtéskorszerűsítést viszont magunk oldottuk meg, a napokban készült el. Annyira elavult volt már a rendszer, volt, hogy hidegben kellett dolgozniuk az önkormányzat munkatársainak – beszélt a faluban Schranz-villa néven ismertházról a faluvezető.

„Az orvosi rendelőre 19,5 millió forintot nyertünk. Ez fedezi a homlokzatszigetelést és az ablak- és tetőcserét. Ez a munka is idén kezdődik. A Beleddel közösen benyújtott, humán erőforrás fejlesztését célzó pályázatunkra 29 millió forintot kapunk. Rendezvények, előadások valósulnak meg a településen – tette hozzá Csitei Gábor, aki nem sokkal ottjártunk előtt kapta a hírt, hogy a vadosfai önkormányzattal közösen benyújtott pályázatuk is pozitív elbírálásban részesült. A külterületi utak karbantartását, állapotjavítását szolgáló eszközbeszerzésre fordíthatnak 15,5 millió forintot.Kitért a további tervekre is: „A temető járdáját újra térkövezzük. Folytatjuk az út- és járdaépítést. Utóbbit önerőből és pályázati pénzből. Szeretnénk elvégezni a még hiányzó, két utca portalanítását. Ezek egyike a Vásártér utca, itt már zajlanak a telekkimérések." Ahogy korábban beszámoltunk róla, megnőtt a faluban az üres telkek iránti érdeklődés, így az önkormányzat másfél éve kezdte meg a házhelyek kialakítását. Az utca egyik oldala lakott, most a még üres portákat szeretnék házakkal megtölteni. Az önkormányzat 500 ezer forint letelepedési támogatást ad a fészekrakóknak.