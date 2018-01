Könyvek, tinik és kézművesek

Sohonyai Edit író rendezvényén csaknem száz kamasz vett részt.

Két olyan civil szervezet is működik Csornán, mely a kulturális és művészeti élet fejlesztésén dolgozik. Az egyik a Csornai Könyvtári Alapítvány, a másik az Aranyfonal Egyesület. Számos, nagy sikerű rendezvényen vannak túl és maradandót alkottak a Martincsevics Károly Városi Könyvtárban is.A civil szervezetek tevékenységéről Sipos Bernadett, a könyvtár igazgatóhelyettese tájékoztatta a Kisalföldet.– A könyvtári alapítvány 2017-ben is a csornai intézmény korszerűsítésén és rendezvénykínálatának gazdagításán dolgozott. Az ehhez szükséges pénzt pályázatok és adománygyűjtés segítségével teremtettük elő – fogalmazott Sipos Bernadett.

Az Aranyfonal egyesület karácsonyi kiállításán Sipos Bernadett köszöntötte a vendégeket. fotók: csornai könyvtár közösségi oldala

– A civil szervezet rendezésében két program valósult meg tavaly. Az egyiken a Fűzfa Balázs irodalomtörténész innovatív munkásságáról szóló dokumentumfilmet vetítettük le és a közönség beszélgethetett az alkotókkal is. A másik eseményen Sohonyai Edit ifjúsági íróval találkozhattak az érdeklődők. Több mint kilencven kamasz vett részt a rendezvényen. A rendezvények mellett cél volt a könyvtár tereinek korszerűsítése is. Ennek keretében a tinikuckót és a babasarkot fejlesztettük. Ezekkel is erősítve az intézmény közösségi tér funk-cióját. Az alapítvány 2018-ban újabb pályázatokon kíván részt venni, hogy a megkezdett munka folytatásához újabb forrásokat tudjon bevonni.

Az Aranyfonal Rábaközi Kézműves Egyesület 2016 őszén alakult meg. 2017 tavaszára megduplázta taglétszámát, így tevékenységi körét is bővítette. 2017-ben megismételték a népszerű Rom pARTy a Sobák utcában című kiállítást az őszi városnapon, és két új rendezvényt is felvettek az éves programba. A nyári levendulanapot hagyományteremtő szándékkal szervezték meg a premontrei apátsággal együtt- működve.Decemberben pedig karácsonyváró kiállítással zárták az évet a csornai városi könyvtárban. A megyeszékhelyen is bemutatkozott az egyesület: nyáron az ifjúsági olimpiai fesztivál vásárvárosában találkozhattak az alkotókkal, novemberben pedig a Győri Ipartestület szervezésében létrejött kiállításon képviselték az egyesület kézművesei a Rábaközt.