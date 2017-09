Költöztetik az ovisokat Vitnyéden, 15 millió forint útfelújításra

Vitnyéden 46 apróság kezdte meg a nevelési évet. Kulcsfontosságú az óvodás gyerekek létszáma.



Szalai Csaba polgármester reméli, hogy tavaszra elkészül a felújított óvoda.

Minden településen kulcsfontosságú az óvodás gyerekek létszáma és az óvoda épületének állaga. Vitnyéden az előbbivel sosem volt probléma, sőt, az előző évekhez képest a létszám emelkedő tendenciát mutat. Negyvenhat apróság kezdte meg a nevelési évet. S most a másik kérdés is megoldódni látszik, hisz közel 40 millió forintot kaptak az óvoda rendbetételére.Az intézmény a művelődési ház és az iskola között egy épületegyüttest alkot. Mindkét szomszédos épületnek megújult már a tetőszerkezete, s mivel a forrás adott, az óvoda 60 éves palatetőzetét is lecserélhetik végre. Ez amiatt is fontos, mert rendszeresen beázott a kisdedóvó.„Régi vágya teljesül ezzel a falunak. Tetőcsere, szigetelés, fűtés- és világításkorszerűsítés, belső átalakítás, napelemes energiaellátás szerepelt a pályázatban, sőt, még a konyha modernizálására is futja a pénzből" – kezdte Szalai Csaba polgármester. Elmondta, a beruházás októberben kezdődik, s várhatóan tavaszra végeznek vele.Addig is az óvodásokat átköltöztetik a művelődési központba. Egy épületegyüttest alkot a művelődési ház, óvoda és az iskola, így könnyebb lesz az átjárás. „A művelődési házban továbbra is megtartjuk a falu rendezvényeit, de most elsősorban az óvodások kapnak itt helyet – tette hozzá a polgármester. – Az iskolások testnevelésórái átkerülnek a közösségi házba, és a kultúrházban zajló egyéb foglalkozásoknak is megkerestük a megfelelő helyet. Fontosnak tartjuk, hogy az eddigi, rendszeres csoportfoglalkozások a továbbiakban is zökkenőmentesen működjenek."

S ha már a gyerekeknél tartunk, nemrégiben osztották ki 170 helyi általános és középiskolás tanulónak a tízezer forint iskolakezdési támogatást, a felsőoktatásban tanulók pedig a Bursa Hungarica-pályázatból részesülnek.Az óvodafelújítással párhuzamosan Vitnyéd több utcája és járdája kap új burkolatot, tudtuk meg a polgármestertől: „Közel 15 millió forintot nyertünk útfelújításra, amihez 15 százalékos önrészt tesz hozzá az önkormányzat. Ebből a Széchényi utcát teljesen, a Vasút utca egy szakaszát, a Fő utca déli oldalának és a Csitke köz járdáját újítjuk fel. Az egyeztetés a napokban lezajlik, így ez a kivitelezés is elkezdődhet."