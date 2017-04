Kocsival járnak betakarítani a barbacsi ovisok

A kukoricafosztással is megismerkednek a barbacsi ovisok.

A korábbi évekhez viszonyítva nagyot ugrott a gyereklétszám a Barbacsi Óvodában. Az eddigi 21–22 ovishoz képest 32 apróság kezdte meg a nevelési évet az intézményben.Az átlagos óvodák felszereltségén felül az egyik csoportszobában „sómokozó", avagy sóhomokozó, a másikban ülőpados sófal segíti a légúti megbetegedések megelőzését és kezelését. No meg a nevelés terén is sajátos módon működik az óvoda. Programjuk a néphagyományok átörökítésén és a falusi értékek megőrzésén alapul.– Hagyományőrző tevékenységekkel ismertetjük meg a gyerekeket, és igyekszünk élmény gazdag nevelést biztosítani nekik. Munkánk során elültetjük a gyerekekben a szülőföld, az emberek, állatok, növények szeretetét – kezdte az óvodavezető Nagyné Czinder Adrienn. Ezt jól példázza, hogy a folyosón a kiscipők mellett gumicsizmák is sorakoznak: „Hagyjuk őket bálára mászni, bújócskázni, tapicskolni a pocsolyában, futkorászhatnak az erdei ösvényeken" – sorolta a lehetőségeket az intézmény vezetője. A helyi gazdákra is számíthatnak, ha állatsimogatásról vagy az -etetésről van szó, de ők biztosítják a szalmát a madárijesztő készítéséhez vagy földjeiket a termények bemutatásánál.

„Óriási élmény a kicsiknek a napraforgó-aratás. Az ovisoknak is van egy kiskocsijuk, azzal járnak betakarítani. Szőlőből mustot készítenek, a búzából őrölt lisztet pedig kenyérdagasztásra és -sütésre használják fel. Kukoricát szedünk, amit a gyerekek lemorzsolnak. Márton-napkor ezzel etetjük a libákat, de még a közeli vad- etetőkbe is juttatunk belőle" – sorolta rendhagyó tevékenységeiket az óvodavezető.