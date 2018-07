Klapka György lánya viszi tovább a dióüzletet Osliban

Félő volt, hogy a Zálogház után az ültetvényen is túladnak, de a Blikk megtudta , családban marad a biznisz.– Ahogy a zálogházat, úgy a diót is mi négyen örököltük, Nicole, Sandy, Christian és én. Nicole pedig úgy döntött, megvásárolja a többiek részét az ültetvényből, és apánk után ő is belevág a diótermesztésbe – mondta a lapnak Klapka Dennis, aki örül, hogy nővére kezébe kerül az értékes ültetvény, szerinte nála lesz a legjobb helyen.