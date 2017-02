Kiválóak lettek a szili táncosok

A szili búcsú hagyománya a megyerikumok között is szerepel.

„A szili néptáncegyesület az 1948-as, 1956-os archív tévéfelvételekből átvett tánclépésekből építkezik" – beszélt a csoportról Szórádi Gusztávné, a néptánccsoport vezetője. Kiemelte, hogy a szili búcsú, mint hagyomány, már szerepel a megyerikumok sorában. A több évtizedes múltra visszatekintő Szili Hagyományőrző Együttes jelenleg 50 tagot számlál. A táncosok zömében helybeliek, de a környező településekről is szívesen járnak a csoportba.„A Szili Hagyományőrző Együttesre jellemző, hogy egyszerre vannak színpadon a gyerekek, a fiatalok, a közép- és az idősebb korosztály. Olyan ez, mint egy nagy család" – mondta elégedetten Szórádi Gusztávné. Az együttes szakmai munkáját több mint két éve Orbánné Nagy Hajnalka és Orbán Sándor művészeti vezetők irányítják.A hagyományőrző együttes 14 alkalommal lépett fel tavaly, ebből két fontos eseményt emelt ki az egyesület elnöke: „Solymáron rendezték meg »Hozd a saját táncod« címmel a Fülöp Ferenc Hagyományőrző Szólótáncversenyt, melyen egyesületünket Fülöp Gyula, Rónai Gyula és Kovács Gábor képviselték. Mindhárman Fülöp Ferenc-díjjal tértek haza – tette hozzá Szórádi Gusztávné. – A szili cséptáncot mutatták be nagy sikerrel, mely kiemelkedik a rábaközi eszközös táncok sorából régiességével, előadásmódjával, valamint a magyar paraszti társadalom életében egykor betöltött nagy jelentőségével."

Adatközlőik, a néhai Ruzsics Nándor, Tengelics Jenő, Németh Vince és a még ma is élő Ruzsics Lajos és Jakab Ottó elbeszélése nyomán hívták életre a múltidéző táncot. A másik fontos fellépésük Dunapatajon volt, ahol az együttesük ismételten megvédte a kiváló címet. „Ezáltal a szili együttest ismét az országosan is elismert néptáncegyüttesek között említik" – tette hozzá a vezető, aki kiemelte, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott félmillió forint támogatást a programok megvalósítására és a minősítő versenyen való részvételre fordították.Talán az utánpótlás is megoldott: „A Szilban működő művészeti iskola néptáncszakos növendékeit is bevonjuk a helyi rendezvényekbe" – tette hozzá, aki szerint nem feledkezhetnek meg a Szili Linkószer Citerazenekar Egyesületről sem, akik a fellépéseken diktálják az ütemet a táncosoknak.„Az idősebb generáció feladata, hogy falunk néphagyományait művelje, megőrizze, átadja egy fiatalabb nemzedéknek, akik remélhetőleg ugyanilyen felelősségteljes munkával viszik tovább a több mint három évtizede megkezdett munkát" – mondta végül a vezető.