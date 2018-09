Kiváló óvoda, megújult épületben

„Új teteje és fűtése van mostantól az ovinak" – válaszol Boros Imréné intézményvezető a kapuvári Arany János utcai óvoda udvarán az egyik kíváncsi ovisnak, miközben szaladgáló társai között a nyári feladatokról beszélgetünk. Az intézmény 35 millió forintot költött idén az épületre.



„Harminc éve foltozzuk. Folyamatos karbantartás igényelt. Elvégeztük minden évben, amit tudtunk, de egyre több minden szorult javításra. Augusztusban viszont már pár fokkal hűvösebb volt a közben elkészült tetőszigetelésnek köszönhetően" – meséli az intézményvezető.



Az óvoda egyike annak a három megyei ovinak, amely bázisintézményként az Oktatási Hivatal minősítése alapján országosan magas presztízsű, mások számára is példaértékű és alkalmas a hatékony tudásmegosztásra.

„A kimagasló pedagógiai gyakorlathoz infrastrukturális háttér kell. Ehhez tudott most hozzájárulni a város. Az Arany János utcai óvoda felújításának, költségeinek nagy részét egy sikeres belügyminisztériumi pályázatból fizettük"– mondta a finanszírozás részleteiről Hámori György polgármester. Az óvoda fenntartója az önkormányzat.



Az intézmény egy nyolcvanas években készült, földszintes, lapos tetős épületben működik. Az összességében 35 milliós felújítás során kicserélték a 18 felülvilágító kupolát, a lapos tető hő- és vízszigetelést kapott, és egy új kondenzációs gázkazánt is beépítettek.



„Már nyáron tapasztaltuk, hogy mennyivel üzembiztosabb a működés, hiszen az új fűtésrendszer egyben a meleg vízről is gondoskodik" – számolt be tapasztalatairól Boros Imréné intézményvezető. A felújítások során új villámvédelmi rendszer is került az épületre.



Így lesz „fagyi" a homokból – A gyerekek önfeledten játszanak a korszerűsített kapuvári központi óvoda udvarán.