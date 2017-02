Kitüntették munkájáért a kapuvári edzőt

Pantelics Péter versenyzőként 8 arany-, 4 ezüst- és 12 bronzérmet szerzett a felnőtt nehézsúlyban versenyezve. A magyar válogatott tagjaként Izraelben bronzérmet, nemzetközi Szolnok Kupát nyert, a horvát bajnokságon előbb bronz- majd aranyérmes lett. Magyar válogatott kerettagként részt vett a ’93-as Knock-down Európa-bajnokságon Bulgáriában. A gyakorlati fejlődésen kívül komoly gondot fordított az elméleti továbbképzésekre is. Meghonosította a kick-box oktatást Kapuváron, mely azóta is nagy népszerűségnek örvend. Munkája eredményességét a tanítványai által szerzett számtalan arany-, ezüst- és bronzérem, valamint különdíjak is bizonyítják, de igazából az elmúlt 3 esztendő 12 castrumos EB-címe az, ami csak az ő edzői munkájának gyümölcse.