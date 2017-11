Kisfaludi milliós fejlesztések

Egy korábbi támogatás révén rendbe tették már a teraszt, lecserélték a tetőt és önerőből a nyílászárókat. Most a külső-belső korszerűsítésre, napelemekre sikerült forrást igényelniük. A félszáz éves épület fenntartása és fűtése nagy terhet rótt eddig a községre, így viszont jelentős összeget megspórolhatnak.



Az adósságkonszolidáció révén kapott 10 millió forintot további 4,5 millióval kiegészítve újraburkoltak két utcát, további kettőt pedig felújított az önkormányzat. Tavasszal elkezdik a faluközponti járdaszakasz felújítását. Több pályázatuk is folyamatban van. Sportöltöző felújítására, rendezvényszervezésre, a tájház mögött pedig alkotóházra is igényeltek támogatást, ahol régi mesterségeket mutatnának be egy lábas pajtában. Hatvanmilliós pályázaton indultak, hogy a támogatásból egy murvás külterületi útjukat a kapuvári úthoz csatlakoztassák. Ebből 10 millió forint az önrész, s közel egy kilométeres szakaszon valósulna meg a beruházás. Ezzel egy jókora kerülőtől és a tranzitforgalomtól is megszabadulhatna Kisfalud.