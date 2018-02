Ki kell pótolniuk a pályázati pénzeket Beleden

Jó ütemben készül a ravatalozó előtetője. A fotón Major Jenő polgármester.

„A TOP-os pályázatokat a városnak ki kell egészítenie, hiszen a munkálatok költségvetései már közel két éve készültek, s az árak azóta csak emelkedtek" – magyarázza a beledi polgármester, Major Jenő. Így a városházát és a konyhát célzó korszerűsítéseknél 20 milliós, a kerékpárút-építésre 5 millió forint többlettartalékot javasoltak idei költségvetésükben.„A konyha felújítására beadtunk még egy pályázatot. Ebből a TOP-pályázatban nem szereplő munkákat, s eszközök beszerzését tudnánk megoldani. Amennyiben erre nem kapunk támogatást, úgy ön- erőből kell a beruházást befejezni" – mondta a városvezető, aki az utóbbi költségeit 30 millió forintra taksálja.A képviselő-testület tavaly döntött az egészségház előtti terület rendbetételéről. Erre 20 millió forintot fordítanának, akárcsak a Pacsirta utca rendbetételére.

„Járdaépítésre 15 milliót nyert a város. A pénzt még ugyanennyivel ki kellene egészíteni, hogy hosszabb szakaszon készüljön gyalogút. A ravatalozónál már javában folynak a munkálatok, így az erre szánt 5 millió forint is esedékes lesz idén. Ugyanekkora összeget szánunk az óvoda és a bölcsőde bútorzatára. A tornacsarnok padozatának felújítására is kaptunk támogatást. Ezt további 10 millió forint önerővel egészítjük ki" – sorolta Major Jenő.Idén az óvoda, a szociális és gyermekétkeztetés és a közmű- velődés működtetésére 55 milliót fordít az önkormányzat.Major Jenő elmondta: bevételeikből remélhetőleg még egy útfelújítást finanszírozhatnak. „Fontos lenne a Vörösmarty utca rendbetétele, mivel a Provertha zrt. vezetője már jelezte, hogy a Tüzép mellé költöztetik a céget" – utalt a polgármester az utca forgalmának jövőbeni emelkedésére. A növekedés egy kerékpárút kialakítását is indokolttá tenné.A két utca- és a járdafelújítások pontos helyéről várhatóan a februári ülésen dönt a képviselő-testület, hogy legkésőbb márciusban ki tudják írni a kivitelezői pályázatokat.