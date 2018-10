Kétmilliárd forintos beruházás: Kapuvárra teszi át gyártási központját a svájci Laurastar

A svájci székhelyű céget 1980-ban alapították. Csúcsminőségű vasalótermékeket gyártanak és forgalmaznak, a világ 43 országában. 2006 óta vannak jelen Magyarországon, készülékeik szervizelésével kezdődött a kapuvári sikertörténet. Bérleményről bérleményre vándorolva végül 2016-ban saját üzemcsarnokot épített a cég a kapuvári ipari parkban. A szervizelés mellett ma már a régi gépek alkatrészeiből újakat is építenek, minőségbiztosítási osztály működtetnek, így direkt kapcsolatban állnak beszállítóikkal, illetve az anyacégtől a fejlesztés egy része is Kapuvárra került. 600 és 800 órás tartós teszteket végeznek a különböző konfigurációjú gépeken, milliós nagyságrendű adatokat regisztrálnak eközben. Kapuvárról zajlik a prémiummárka technikai és disztribútor képzése is, nemrég épp a dél-koreai és orosz partnerek tréningje zajlott. Az üzemben most ötvenen dolgoznak. Ez a létszám másfél éven belül megduplázódik.

Az anyacég történetében is óriási stratégiai döntés ez: 2020-tól eddigi tevékenységeink megtartása mellett Kapuvárra költözik a gyártás, a teljes logisztikai hátterével együtt. Nyilván az elmúlt tíz évünk pozitív tapasztalatai alapján határozott így a Laurastar menedzsmentje. Hámori György polgármester úr kapuvári indulásunknál is már segített és azóta is támogatja elképzeléseinket és nyilván az elvégzett munkánk minősége is nagy súllyal esett latba Svájcban

– mondta Tóth Tihamár ügyvezető az önkormányzati ülésen.Kapuváron az üzemcsarnok már épül. A tervek elkészülte után a helyszínrendezés és a talajstabilizáció megtörtént. Az idei feladat az alaptestek vasszerkezetének a szerelése, kiemelése betonozása és a talpgerendák folytatása. Ezzel párhuzamosan elindul a fémvázszerkezet gyártása és terveik szerint jövő április környékén már külső megjelenésében is egy lezárt épületet láthat, aki az ipari parkba látogat. Ezután folytatják a belső technológiai szerelésekkel és a hozzá tartozó hűtés- , fűtés, és egyéb belső rendszerek installálásával.

4800 négyzetméteres épületet építünk, ebből 1600 négyzetméter két szinten épül meg, a második szinten, a gyártás fölött lesz a teljes irodai, labor és szociális háttér"

- mutatta a látványterveket Tóth Tihamér, ügyvezető.A Laurastar teljes termékportfólió gyártása átkerül Kapuvárra. Éves szinten 150 ezer készülék készül itt 2020-tól.

2019 szeptember-október környékén szeretnénk átadni az új csarnokokat. A meglévő épületünk folytatódik, kicsit más struktúrában, mert a gyártósor kicsit magasabb belmagasságot igényel. A két épületrész között egy impozáns bejárat épül, hisz a svájci anyacégtől a fókusz átkerül Kapuvárra, az értékesítés marad Svájcban."

A Laurastar dolgozói létszáma eléri a száz főt 2020-ra.

Az operátori munkakör esetében betanított, könnyű fizikai munkáról beszélünk, a létszám közvetlenül a gyártásindítás előtt fog csatlakozni a csapatunkhoz. Ezt megelőzően a szervezetet próbáljuk feltölteni azokkal az új munkatársainkkal, akik a minőségbiztosítás, a tesztek technikai hátterének a biztosítása, a logisztikai részek megvalósításában fognak nekünk segíteni."

A gyártósorok a mai legfejlettebb gyártási rendszerben készülnek, a tervezésük már elindult, 2019 végére próbagyártást terveznek.