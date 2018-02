Keresik a csornai tereket felújító vállalkozásokat

A városháza előtti tér felújítására is sor kerül idén.

A város idei közbeszerzéseiről is szó volt a csornai képviselő-testület legutóbbi ülésén. Elfogadták az önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatal közbeszerzési tervét, valamint a Szent István tér és a Mártírok terének felújításáról is tárgyaltak.Szalainé dr. Németh Annamária jegyző elmondta: az úthálózat karbantartási munkái, illetve a Szent István tér átépítésének kivitelezése szerepel jelenleg a városi közbeszerzési tervben. A polgármesteri hivatal a „Nők a családban és a munkahelyen" elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan indít eljárást. Utóbbira csaknem 200 millió forintot nyert a hivatal. Most egyrészt az úgynevezett kommunikációs aktivitások és szemléletformáló tevékenységek, valamint a Nő-Köz-Pont működtetése keretében képzésekre írták ki a beszerzést. A programot egyébként a Rábaköz–Sokoró Fejlesztési Nonprofit Kft.-vel együttműködve valósítja meg a polgármesteri hivatal. Célja segíteni a nők, családanyák munka világába való visszatérését és a társadalmi megítélésük előmozdítását, támogatni a család és munka összeegyeztetését. A projekt 30 hónapon keresztül fut, ezalatt rendezvényeket tartanak, képzéseket szerveznek.

A belterületi utak karbantartóját, illetve a Szent István tér felújítását elvégző vállalkozót is közbeszerzési eljárással keresi meg az önkormányzat. A tér rekonstrukciójára 50 millió forintos állami támogatást kapott Csorna.A testületi ülésen szó volt a Mártírok teréről is. A terület nyugati oldalán felújították a parkolókat és a tervek szerint rendbe teszik az áruház előtti részt is. Annál is inkább, mivel erre a célra ugyancsak pályázati támogatást nyert az önkormányzat, és őstermelői piacot alakítanak ki. Korábban ki is írták rá a közbeszerzési eljárást, de a cégek által benyújtott ajánlatok túl magasak voltak. Közel kétszer annyiért vállalták volna el a kivitelezést, mint amekkora összeg – 61 millió forint – rendelkezésre áll. Emiatt a képviselő-testület eredménytelenné nyilvánította az eljárást és új közbeszerzés kiírásáról is döntött. Az ülésen elhangzott még, hogy a jelentős különbség az összegek között azért van, mert a kivitelezés műszaki tartalma bővült a pályázatban vállaltakhoz képest.