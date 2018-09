Kerékpárutak és gyalogosátkelők épülnek Kapuváron - fotók

A sikeres pályázat útján készülő beruházás nagy részét pályázaton nyerte el az önkormányzat. Az építkezés folyamatosan halad tovább. A fejlesztés során a beledi (8611-es számú) út belvárosi szakaszán is megépülnek a régóta vágyott gyalogos átkelőhelyek.„Kapuvárra négy úton kell bemenni" – mondja a közismert népdal. Egy ideje igaz ez a kisvárosba érkező kerékpárosokra is. A város fő közlekedési útvonalai mellett mindenütt biztonságosan, a négykerekű forgalomtól elkülönített utakon közlekedhetnek a biciklisek.

A jelenleg átadott beruházás célja így az volt, hogy a városon belüli kerékpárosforgalmat tegyük még komfortosabbá"

Kerékpár regisztráció Kapuváron



Szombaton a kapuvári piactéren regisztrálhatják kerékpárjukat azok, akik szeretnék, hogy bringájuk bekerüljön a Bike Safe adatbázisába. A helyszínen rendőrök segítik a regisztrációt. Fotót készítenek a kerékpárról, feljegyzik egyedi azonosítóit és jelzéssel látják el a nyilvántartott bringákat. A regisztráció teljesen ingyenes.

– tudta meg a Kisalföld Hámori György polgármestertől.A városközponttól eddig is vezetett kerékpárút a gartai városrész irányába. Most a Gesztenye sortól a Zöldfasorig tartó szakasz készült el, így még biztonságosabban juthatnak el a Pátzay iskolába bringával a kisdiákok. A suli előtti zebrát is kerékpáros- és gyalogos átkelővé bővítik.A napokban a forgalom rendelkezésére bocsájtott szakasz fontos mérföldköve a folytatódó fejlesztésnek. Igaz, Kapuvár kerékpárosbarát-fejlesztési beruházásai ezzel nem értek véget. A közeljövőben a postai és gartai templom előtti gyalogos átkelőhelyek kiépítésével foglalkoznak a kivitelezők, ami régi vágya volt a város lakosságának. Ezután a tervek szerint az ipari park irányában folytatódik az összességében 175 milliós forintos, Kapuvár közlekedésbiztonságát javító beruházás.