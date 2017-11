Kerékpárút épül Csornán: a vasúttól egészen a katolikus iskoláig

Bugár László rendszeresen biciklizik Csornán. Nagyon várja az új kerékpárutat, mely az otthona előtt vezet majd el.

Jövő tavasszal kezdődik és várhatóan már ősz végére el is készül Csornán az új kerékpárút. A vasútállomástól a II. Rákóczi Ferenc-iskoláig építik meg a sávot. A beruházásra nagy szükség van, hiszen a közlekedés két keréken nem egyszerű a városban. Az önkormányzat az út teljes árát, csaknem kétszázmillió forintot európai uniós támogatásból állja.Egy korábbi felmérés szerint a biciklisek szempontjából nagyon veszélyes csomópontok is vannak Csornán. Ilyen például az Árpád, a Laky Döme és az Andrássy utca kereszteződése. Ezen a helyzeten is segít majd az új kerékpárút, hiszen az említett szakaszt is érinti.

A kerékpárút tehát a vasútállomástól indul és egészen a katolikus iskoláig „viszi" a bicajosokat. Végigmegy az Erzsébet királyné úton, aztán az Ifjúsági lakótelepen és az Arany János utcán át a Mártírok teréig építik meg. Onnan a Szent István téren keresztül, a premontrei apátság előtt vezet majd. A sarkon rákanyarodik az Andrássy utcára, azaz kiváltja a veszélyes kereszteződést. Az Andrássy utcában egészen a Rákóczi-iskoláig lehet biztonságosan kerekezni a fejlesztés után. Az önkormányzat a város honlapján olvasható felhívásban kéri az érintett területen élő ingatlantulajdonosokat, hogy a házaik előtti közterületen az építés előtt már ne tervezzenek növénytelepítést és egyéb munkát. A www.csorna.hu oldalon a kerékpárút nyomvonala is megtekinthető.Szintén Csorna kerékpáros-közlekedését érinti, hogy a Facebookon elindult a Hol bringázzunk Csornán? elnevezésű csoportoldal. Ezen sorra veszik, hogy a kerékpárosoknak hol kell fokozottan figyelniük a rájuk leselkedő közlekedési veszélyekre. Említik az oldalon a Csukás-iskola és az áruház közti kereszteződést, a 86-os főút Szent Antal-temető és tűzoltóság előtti szakaszát, illetve a temető mellett, a 85-ös főút felől vezető járdát. A lap szerkesztői megjegyzik: miután a várost elkerülő út második szakaszát is átadják, lényegesen javulnak a kerékpározás feltételei Csornán.