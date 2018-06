Kerékpárosközpont a célok között Szilban

Lengyel Oszkárné polgármester a felújítás alatt álló egészségháznál.

Rábaközi ízek és kézművesek napja

Szombaton tartják a Rábaközi Ízek és Kézművesek Napját Szilban, a Hunyadi téren. Fél kettőtől a köszöntők után a Rubato Band zenél. Őket követi a bezenyei tánccsoport műsora, Kosáry Judit nótaénekes, a Kredenc együttes, majd kitüntetéseket adnak át. A Diamant-Genius Tánciskola hattól, a Hagyományőrző Együttes Szil héttől, Fatima fél nyolctól áll színpadra. Végül a Neoton Party Band zenekar ad műsort.

Az elmúlt egy évben közel 220 millió forintot kaptunk pályázatból – kezdte Lengyel Oszkárné polgármester. Hozzátette, mióta hivatalban van, összesen 300 millió forint érkezett a faluba, ami a megvalósult és a folyamatban lévő beruházásokra kapott összegeket foglalja magába.– Az egészségház energetikai felújítására 35 millió forintot nyertünk, amit nyílászárócserére, hőszigetelésre, fűtéskorszerűsítésre és belső munkálatokra fordítunk. A tetőt a saját pénzünkből cseréljük le ez év végéig – mondta. Ebbe az épületbe költözik a fogorvosi rendelő, a szociális szolgálat és a csecsemőgondozó. Bővítve az egészségügyi szolgáltatások körét, kialakítanak még két rendelőt. Az épület másik, néhány éve megújult részében működik a háziorvosi szolgálat, valamint ott van a háziorvosi lakás – tette hozzá a polgármester.Önerőből a zárdaiskolában szakrális és retró kiállítótermeket alakítanak ki az emeleten. Az alsó szinten pedig teljesen elkülönítve kap helyet a Body Klub. Még nyáron nekilátnak a mintegy 2,5 kilométernyi járda felújításának, s a földutak karbantartására kapott gép beszerzése is elindult. Szilnak ugyanis közel 13,4 millió jutott erre Zsebeházával és Pálival közösen. Traktort, rézsűkaszát, tolólapot vásárolnak. A humán szolgáltatások fejlesztését célzó pályázaton Sopronnémeti mellett Farád, Bogyoszló, Acsalag, Szil és Potyond együtt indult, s közel 200 millió forint oszlik meg a falvak között programokra.A másik nagy értékű, több mint 113 milliós újítás a „Sacra Velo" pályázat nyomán valósul meg a faluban, ebből az építési beruházásokra közel 80 millió forintot fordítanak. Ez a program a magyar–szlovák határközeli vallási nevezetességek népszerűsítését célozza a kerékpáros turisták körében. A megyével együtt adták be az igényt, s a térségben egyedüliként nyertek.– Kerékpároscentrumot építünk a Tengelics-ház helyén tárolóval, sátorhelyekkel, vizesblokkal, kemencével, s lesz itt egy nyitott szín is. A Hunyadi tér egyben a központi rendezvényeink tere is. Ennek elkészülte 2019 decemberében várható – mondta a polgármester. Jól működik Szilban a virágosítási program is.