Kerekesszék és járókeret a karácsonyi listán

Nagy Imre és felesége együtt próbálnak alkalmazkodni a megváltozott élethelyzetükhöz.

Nagy Imre gyerekkora óta küzdött a cukorbetegséggel, de a műtét váratlanul érte őket. Eddig sem éltek túl jó körülmények között, de életük most teljesen megváltozott. Anyagilag is nehéz helyzetbe kerültek. „Hamarosan munkába álltam volna, a műtét napján érkezett meg a szerződésem. Aláírtam, de sajnos már nem tudom vállalni" – mondta Nagy Imre.

A családot olvasóink támogatásával a Jóakarat hídján is támogatja a Kisalföld médiaalapítványa. A 150 ezer forintot arra költik, hogy némileg felkészüljenek a megváltozott helyzetre. Kerekesszék, járókeret, egyéb orvosi segédeszközök szerepelnek Nagyék karácsonyi listáján. Van egy autójuk, azt szeretnék átalakítani, hogy a családfő továbbra is vezethessen. Talán akad olyan szerelő, aki méltányosan vállalja a feladatot.Nagyéknak két fiuk van, mindketten általános iskolások. Készülnek a karácsonyra, de tudják, ezekben a napokban apjuk lesz az első. Elsősorban az ő gyógyulását kell szem előtt tartani. „Nagyon köszönöm mindenkinek, aki támogatta a Kisalföld alapítványát és így bennünket is" – jegyezte meg Nagy Imre.