Karnyújtásnyira a pápától

A jótékonysági főzés előtt városnézésre is jutott idő.

A kapuvári ÍzvadÁszok a Szent Egyed Közösséggel kialakított együttműködés keretében harmadik alkalommal készítettek ünnepi ebédet december 25-én a közösség budapesti templomában, vízkeresztkor pedig már Olaszországban voltak, ahol a Rómában élő szegényeknek tálalták fel ételeiket.Rómában szállásuk a Szent István-házban volt, megérkezésük másnapján bőséges vacsorával lepték meg olasz vendéglátóikat. Az feltálalt menüből persze a kapuvári böllérmáj sem hiányozhatott. Viszonzásban a szállásadók sem voltak restek, hat jegyet kaptak a másnapi pápai szentmisére: „Hatalmas élmény volt, karnyújtásnyira voltunk a pápától" – emlékezett vissza Magyar László az egyházfő bevonulására.

A szentmisét követően rögvest megkezdték az előkészületeket a jótékonysági főzésre. Ennek alapanyaga mintegy 85 kilogramm csirkemell és 62 kiló tarhonya volt. „A magyar rászorulók már célzottan bennünket kerestek, kedves ismerősként köszöntöttük egymást" – tette hozzá az egyesület elnöke, aki hetedmagával 500 adag ételt készített el. A menü csirkemellpörkölt volt tarhonyával és savanyúsággal. Desszertként pedig az olaszok számára különlegességnek számító szaloncukrot, valamint a kapuvári Cserpes Sajtműhely Túró Rudiját kínálták. Előbbiből 2 ezer, míg utóbbiból mintegy 800 darabbal készültek. „Olyan nagy értéke és sikere volt, hogy voltak, akik többször sorba álltak érte" – mondta az egyesület vezetője.Magyar László hozzátette: a közösség több száz segítője között magyarok is akadnak, akik tudván, hogy az ÍzvadÁszok főznek, direkt e helyszínre kérték magukat: „Így könnyebben leküzdjük a nyelvi nehézséget, másfelől nekik és nekünk is jó érzés, hogy együtt tudunk segíteni" – fogalmazott Magyar László, aki kitért Hámori György polgármester, a kapuvári önkormányzat, magánszemélyek és vállalkozók támogatására is: „Minden évben nyugodtan vágunk neki az útnak, tudván, hogy biztos háttér van mögöttünk."Ahogy a Szent Egyed Közösség egyik vezetője fogalmazott, nem jelképes segítségről van szó, a kapuvári ÍzvadÁszok révén ötszáz adag ízletes ünnepi étel kerül a római szegények asztalára minden vízkeresztkor, amivel nagy terhet vesznek le a vállukról.A jótékonykodás egész évben jellemzi a főzőcsapatot: „A szeretet motivál bennünket. Ahogy a Bibliában is áll, aki kősziklára építi házát, azé stabilan fog állni. Az egész éves versenysikereket is annak tulajdonítom, hogy sokat jótékonykodunk. Az a mozgatóerőnk, hogy tudunk jót tenni, a mi kősziklánk" – zárta végül Magyar László.