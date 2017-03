Kapuváron tizenöt parkoló és járda épül a Deák utcában

Hrubieszowból is érkeztek vendégek a hétvégén megrendezett Böllérmáj és Gasztronómiai Fesztiválra.

Háromszáznégy négyzetméter fejében ugyanennyit kaphat az önkormányzat. Egy építőipari cég megvásárolt három Deák utcai ingatlant Kapuváron, a helyükre pedig társasházat építenek. Mivel a városban állandó gond a parkolóhelyek száma, így az önkormányzat cserét ajánlott a kivitelezőnek: a szomszédos, szintén 304 négyzetméteres területet kapja meg az építés céljából. Az önkormányzat pedig kiszélesíti a Deák Ferenc utcát és a területen 15–16 parkolóhelyet alakítanak ki. Emellett még egy másfél méter széles járdaszakasz is kiépülhet.

Kapuvár is aláírta azt a szindikátusi szerződést, melynek tagjai közösen kérnek be árajánlatokat a villamos energiára („Együtt olcsóbb az áram is" – Kisalföld, 2017. 02. 28.). A beszerzési csoport gesztora Mosonmagyaróvár önkormányzata. „A felhasznált energiaigényük évente 9,5 millió forintba kerül. Ennek révén kedvezőbb feltételeket és alacsonyabb villamosenergia-árat érhetünk el" – érvelt a döntés mellett Hámori György.A polgármester kitért arra is, hogy az önkormányzat 9 millió forint vissza nem térítendő támogatásra pályázik az ASP-rendszer (egységes önkormányzati elektronikus nyilvántartás) kiépítésére. Bevezetése január 1-jére tehető.A városvezetők döntöttek egy öntésmajori építési telek eladási áráról is, négyzetméterenként 400 forintért.Hámori György az ülésen beszélt a legújabb testvérvárosukról is: „Az ukrán határ melletti lengyel település, Hrubieszow három hónappal ezelőtt jelezte, hogy szeretnének a várossal kapcsolatba lépni. Így a sorban ez a tizenkettedik település, mellyel Kapuvár partnerségi megállapodást köt."