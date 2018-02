Kapuváron a Jobbik

Vona Gábor elmondása szerint az egészségügy, oktatás és közlekedés fejlesztésében látja az ország s a Rábaköz versenyképességének kulcsát:



„Olyan jól fizető, megbízható munkahelyekre van szükség, amelyek európai mértékben is versenyképesek, hogy itthon tartsuk a fiataljainkat és a középosztálybelieket, valamint egy biztonságot jelentő nyugdíjrendszerre" – mondta a Jobbik elnöke.



Magyar Zoltán kitért a Kapuvárt és környékét érintő kérdésekre is. Például a csornai napelemgyár üzembe állítása mögött szándékos akadályoztatást vél. Magyar Zoltán a kapuvári vállalásairól is nyilatkozott, melyek a város és a környékbeli települések fejlesztését szolgálnák. Köztük szerepel az egykori húsgyári dolgozók és a beszállítók felé fennálló tartozások rendezése.



„Csermajor ügyével is foglalkoztam. A Jobbik egyik stratégiai feladata a magyar élelmiszeripar feltámasztása, ebben kulcsfontosságú szerepet szánunk Csermajornak"– emelte ki, majd kitért a magyar utak állapotára.



– Támogattuk a gyorsforgalmi út megépülését, de az alsóbbrendű utak minőségére is nagyobb hangsúlyt kell fektetni" – zárta végül Magyar Zoltán.