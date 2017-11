Kapuváron a húsgyári torony még idén üzembe áll

A Pannon-Víz zrt. kapuvári üzemmérnöksége jövőre tervezi a húsgyári kutak üzembe helyezését, a biogáz hasznosítását. Hálózatot korszerűsítenek a Cseresznye és Kisfaludi soron, valamint a Zrínyi utcában.„A visszafogott költségvetés ellenére is jelentős fejlesztéseket és fenntartási munkákat tudtunk elvégezni" – kezdte Molnár Rita, a kapuvári üzemmérnökség vezetője idei összegző beszámolóját. Rögtön hozzá is tette: július 1-jétől a víz- és szennyvízcsatorna-bekötéseknél bevezetett állami változtatások tovább terhelik az amúgy szűkös pénzügyi kereteiket.A víz- és szennyvízcsatorna-rendszerek gördülő fejlesztési tervének elkészítését törvény írja elő, amelyben az üzemmérnökségek rövid és hosszú távú céljait rögzítik. Az ebben írtakat részben teljesítették idén. A szennyvíztelepi biogáz-hasznosítás továbbra is a megoldandó feladatuk.„Változás a beruházási tervünkhöz képest, hogy a városi vasbeton szerkezetű víztoronyra fordítandó összeget átcsoportosítottuk a Rákóczi Ferenc utcai hálózat rekonstrukciójára" – emelte ki Molnár Rita.Mint arról korábban beszámoltunk, a húsgyári víztoronyra, három kútra, a víztározóra és gépházra vagyonkezelési szerződést kötöttek az önkormányzattal.

A húsgyári víztornyot még idén üzembe állítják, tehermentesítve ezáltal a régi vasbeton víztározót. Utóbbi sorsáról a későbbiekben dönt az önkormányzat.Tavalyi beruházásaik összege közel 70 millió forint. Kiemelendő a Margit híd, a Pacsirta, a Rákóczi Ferenc utcákban a hálózat, valamint a húsgyári víztorony rekonstrukciója, a tűzcsapok cseréje, átemelők felújítása.„Támogatjuk az önkormányzat fejlesztési elképzeléseit, társaságunk átvállalja a tervezési költségeket, és a kivitelezésnél is közreműködünk" – tudtuk meg a vezetőtől. Elmondta még: ötvenkilencen dolgoznak a kapuvári üzemegységben. Az üzemmérnökség saját szennyvízteleppel rendelkezik, mely a környező falvak szennyvizét is fogadja. A város vízellátását nyolc mélyfúrási kútból biztosítják.A beszámolóban Molnár Rita a jövő évi célokra is kitért. Eszerint tervben van a húsgyári kutak üzembe helyezése, a városi víztorony felújítása vagy lebontása, a biogáz hasznosítása és a hálózatrekonstrukciók a Cseresznye és Kisfaludi soron, valamint a Zrínyi utcában.