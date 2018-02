Kapuvári költségvetés 2018 - Bontással kezdik az idősotthon építését

„Költségvetési főösszegünk 3,58 milliárd forint, amiben az elnyert TOP-os (Társadalmi Operatív Program) pályázataink előlegei is szerepelnek. Ezeket idén fel is használjuk" – kezdte Hámori György Kapuvár elöljárósága legutóbbi ülésén.



A polgármester hozzátette: a legelső szempont a város stabil és biztonságos működtetése. Az idei költségvetésük megalkotásakor új irányelvek váltak mérvadóvá. A büdzsé pénzeinek megállapításánál elsősorban az adóbevételekkel számolnak. Tartalékot pedig az elnyert TOP-os pályázatok megvalósítására képeznek. A tavalyi év végéig 13 európai uniós pályázat támogatási szerződését írták alá, valamint további három tervük támogatási döntése is megérkezett.



Saját erős beruházásokban és felújításokban sem lesz híján idén a város. Folytatják a Vargyas utca felújítását a Soproni–Nyárfa–Felsőmező utcák vonalában. Idén erre 33 millió forintot szánnak. A másik nagy léptékű és régóta dédelgetett terve a városnak egy idősotthon létrehozása. A volt szolgabíróság épületének eladásából származó 126 milliós bevételüket a Házhelyben megvalósítandó bentlakásos idősotthon kialakítására fordítják. Ennek első lépéseként megvásárolták a házhelyi iskolát, kidolgozták a terveket. Tavaly pedig a város tulajdonába került az iskola és templom közötti ingatlan az esetleges bővítés céljából.



A fejlesztésekre szánt önerőt 267 millió forint- ban határozták meg.



„Először bontani kell. Úgy tervezzük, idén az épület szerkezetének stabilizálásával kezdünk. Majd a tetőszint megemelése után új tető kerül az idősotthonra. Ahogy a forrásaink engedik, úgy haladunk a munkálatokkal" – tudatta a város vezetője.



A házhelyi óvoda fejlesztésére elnyert 133 millió forintos támogatást további 11 millióval pótolja ki a város. A Keleti soron vízelvezető építésére 3 milliót, buszmegálló létesítésére az ipari parkban 3,5 milliót, játszótéri eszközök beszerzésére 1 milliót, a Felsőmező utca légvezetékeinek kiváltására 7,5 milliót terveznek. A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítésére 145 millió forintot kaptak, melyet további 8,7 millió forinttal egészítenek ki. A beruházásokra és a fejlesztésekre szánt önerőt 267 millió forintban határozták meg idén a város vezetői. TOP-pályázatok közül mértékében kiemelendő a Pátzay Galéria kialakítására elnyert 143 millió, a város első ütemű csapadékvíz-elvezetésére kapott 102 millió, a kerékpárutakra fordítható 114 millió forint, valamint a kormány 267 milliós támogatása, melyet a húsgyár bontására és közműépítésre kapott Kapuvár. A környezetvédelmi alap terhére 5 millió forintot különítettek el az illegális hulladéklerakók felszámolására.