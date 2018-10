Kapuvár az infrastruktúrát hozzáigazítja a változó igényekhez: közelebb a munkahelyhez

A Kapuvári Ipari Parkban óriási beruházások zajlanak. A park súlypontja is áthelyeződött, most már a Provertha-Cserpes Sajtműhely a legnagyobb foglalkoztatók. Sokan járnak a környező községekből is az üzemekbe dolgozni. A városnak feladata, hogy az infrastruktúrát hozzáigazítsa a változó igényekhez"

- indokolta a fejlesztést Hámori György polgármester.

Úgy határoztunk, hogy nem várunk pályázatra, hisz élő elvárás, hogy minél közelebb vigyük a dolgozókat a munkahelyükhöz. A volán vállalat partnerünk volt a tervezésben, így amint a szükséges engedélyeink megvoltak, a kivitelezést megkezdtük, és a napokban befejeztük. Egy közlekedésbiztonságot szolgáló pályázatunk révén hamarosan a buszközlekedés is megindulhat, így nem kell a 85-ös főútról vagy a vasútállomásról negyed órát sétálniuk a távolabbról érkezőknek a munkahelyükig. Hiszem, hogy ezzel a beruházással az ipari parkban működő cégek számára is olyan beruházás, amely által könnyebben tudnak találni talán újabb munkatársakat. "

Szeretnénk, ha éreznék, hogy Kapuvár számára rendkívül fontos az a közösség, amit ők teremtenek és természetesen az a gazdasági erő is, amit képviselnek."