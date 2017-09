Kapuvár - Maradt a Sereg-Kapu

A feladatok zökkenőmentes ellátása szükségessé teszi egy újabb köztisztviselő, pályázati és pénzügyi ügyintéző munkába állását. Így csütörtöki ülésén az önkormányzat módosította szervezeti és működési szabályzatát.



A város idei költségvetése első félévi teljesítéséről készült beszámolót a városvezetők egyhangúlag elfogadták.



A plénum megszavazta a Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium kérését is. Eszerint a négyéves tanulmányai alatt kiemelkedő teljesítményt nyújtó diák társai és családtagjai jelenlétében részesülhet a „Kapuvár Város Érdemes Diákja" kitüntetésben, amit a ballagási ünnepségre időzítenek. A „Kiváló Munkáért" járó kitüntetéseket pedig az adott szakmák ünnepnapján adják majd át.



A helyi személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés szeptember 30-án lejár a Sereg-Kapu Közlekedési Kft.-vel, így az önkormányzat pályázatot hirdetett a feladat ellátására. A kijelölt határidőig két cég adta be pályázatát. A legkedvezőbb feltételeket a Sereg-Kapu Közlekedési Kft. kínálta, így továbbra is ők gondoskodhatnak a helyi közlekedésről.