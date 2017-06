Kalapács alatt a Kanászgödör

Látványterveken látszik, hogyan festene a Kanászgödör.

Az önkormányzat hosszas keresgélése és egyeztetések előzték meg a kialakítandó új telkek helyszínét Kapuváron. Építési telekből ugyanis hiány van a városban. Végül tizenkét parcellát jelölnek ki a helyiek által Kanászgödörnek nevezett terülten. A kialakítandó telkekkel szemben élő néhány család ellenkezését váltotta ki a kezdeményezés. Aláírásgyűjtésbe is kezdtek, de az 588 ellenkező szignót felülírta az építkezni vágyók akarata.„Egy városnak, ahol nincs lehetőség telekvásárlásra, építkezésre, nincs jövője" – mondta korábbi megkeresésünkkor a polgármester. Hámori György elmondása szerint jó pár éve sikertelenül próbálkoznak építési telkek megszerzésével: „A tulajdonosok vagy válasz nélkül hagyták az önkormányzat megkeresését, vagy irreálisan magas árért kínálták területüket" – mondta.

A döntés már korábban megszületett a telkek kialakításáról. A szükséges dokumentációt elkészítették, a telekalakítási eljárás is folyamatban van. „Az önkormányzat ingatlanszakértőjének véleménye alapján az építési telkeket nyílt árverésen értékesítjük, nettó ötezer forintos négyzetméterenkénti áron" – beszélt a testületi döntésről a város vezetője. A házhelyek kialakításával a csapadékvízrendszer is megújul, s a megmaradó teljes terület szabadidőparkká alakítására is nagy figyelmet fordítanak. Itt egy új focipálya és egy modern játszótér is helyet kap. A teleknagyságok korlátozásával a zöldterületek is a lehető legkisebb mértékben csökkennek, pótlásukra pedig megteszik a szükséges lépéseket.A hétfői testületi ülésen Ferencz Tamás Gergő (Jobbik) képviselő felvetette ötletként, hogy a Kanászgödör alkalmas lenne társasházak kialakítására is. Hámori György válaszként elmondta: most elsősorban a családi házhelyekre mutatkozik igény, de a társasház-építkezés sem áll meg a városban. Ezzel a február 23-i ülésen elhangzottakra utalt. Eszerint egy építőipari cég megvásárolt három Deák utcai ingatlant Kapuváron. Ezekre társasházat építenek. Így nemcsak új lakóingatlannal, de parkolóhelyekkel is bővül a város: a városvezetés kapott az alkalmon, s cserét ajánlottak a kivitelezőnek, aki a szomszédos, szintén 304 négyzetméteres területet kapja meg építési célra. Az önkormányzat pedig kiszélesíti a Deák Ferenc utcát, és a területen 15–16 parkolóhelyet alakítanak ki. Emellett még egy másfél méter széles járdaszakaszt is kiépítenek.