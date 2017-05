Jön a 10. Veréb fesztivál Csornán

A 10 éves születésnap méltó módon kerül megünneplésre július utolsó hétvégéjén, hiszen két nagyszínpadon olyan nagyszerű bandák lépnek fel, mint a Brains, Anna And The Barbies, Bëlga, Intim Torna Illegál, Alvin és a Mókusok, Road, 30Y, Paddy And The Rats, Supernem, Depresszió, Katalpult Dj, Akkezdet Phiai, Rózsaszín Pittbull, Prosectura és még sokan mások. A szokásos strandolási lehetőség mellett számos szórakoztató és OFF program kerül megrendezésre.A születésnap alkalmából további meglepetések vannak kilátásban, ezekről naprakész információk találhatók Veréb fesztivál honlapján és facebook oldalán