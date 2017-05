Jobbikos bérunió Csornán és Kapuváron

Május 3-án két rábaközi városban járt Gyöngyösi Márton, a Jobbik országgyűlési képviselője, aki Magyar Zoltán országgyűlési képviselővel tartott közös lakossági fórumán mutatta be a Bérunió európai polgári kezdeményezést az érdeklődőknek.



Gyöngyösi Márton elmondta, itt az idő, hogy az Európai Unióban az árak kiegyenlítődését a munkabérek kiegyenlítése kövesse, hiszen csak így állíthatjuk meg a magyar emberek tömeges elvándorlását,

a magyar városok és falvak elnéptelenedését.



A nyolc közép-európai ország képviselői által életre hívott kezdeményezés célja, hogy az „Egyenlő munkáért egyenlő bért!" elve az Európai Unió alapokmányaiba is bekerülhessen.



Ezért a Jobbik és partnerei az Európai Bizottsághoz fordulnak, majd a kezdeményezés elbírálását követően egy év alatt egy millió ember aláírását fogják összegyűjteni.



A Bérunió egyre szélesebb támogatottsággal bír, és fontos, hogy Magyarország egyik legsikeresebb megyéjében is megismerhessék minden településen a Jobbik kezdeményezésének lényegét és célját, hiszen ez közös érdekünk.