Jó évet zárt és fejleszt a Hantech Zrt.

Tavaly is tíz százalékkal nőtt a Hantech Zrt. árbevétele. A magyar tulajdonban levő családi vállalkozás csornai központján kívül Tamásiban is működtet egy üzemet, mindkét helyen mezőgazdaságigép-alkatrészeket és –részegységeket gyártanak – zömében kivitelre.



A Hantech, amely az elmúlt években a hazai mezőgépgyártó ipar egyik vezető cégévé vált, az elmúlt években több milliárd forint értékben valósított meg fejlesztéseket saját és állami fejlesztési forrásokból. Éves árbevétele tavaly meghaladta a 3,5 milliárd forintot – s ennek tíz százalékát fordították kutatás-fejlesztésre és beruházásokra.



A mintegy kétszáz főt foglalkoztató Hantech a világ legjelentősebb mezőgazdaságigép-gyártó cégeinek szállít részegységeket. Partnerei között megtalálható többek közt a francia Kuhn, a német Claas, a cseh Zetor, a lengyel Crystal és a japán Kubota, de hosszú távú, stratégiai együttműködési szerződést kötöttek a német-amerikai Welger cégcsoporttal és az iparág legjelentősebb cégének számító amerikai John Deere-rel is. Ez utóbbi keretében a magyar cég bálázógépeket, illetve részegységeket szállít partnerének. A Hantech cégcsoport gyártmánypalettája a korszerű digitális műszerfaltól a betakarítógép-részegységekig ível és folyamatosan bővül. A termelés 90 százalékát exportálják.



A Hantech kiemelt jelentőséget tulajdonít a magasan képzett munkaerőnek, mert ezt a siker egyik legfontosabb elemének tartják. Ennek szellemében a csornai székhelyű társaság évek óta saját szakmunkásképző intézettel biztosítja munkaerő-szükségletét. A duális képzést nyújtó iskolában jelenleg csaknem 100 tanuló magas fokú képzése folyik. Folyamatosan növelni kívánják az intézményben tanulók számát, hogy képzett munkaerőként álljanak be a termelésbe. A Hantech ezzel is Magyarország gazdasági fejlődését kívánja elősegíteni.



A szakképzés mellett a fejlesztés és a kutatás során a Hantech Zrt. nagy szerepet szán a magyar mérnöktudománynak is. Ennek jegyében a cég egyeztetéseket kezdett a gödöllői Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karával, hogy megteremtsék az egyetemi szintű duális képzés lehetőségeit. Ehhez biztosítja a szakmai hátteret a nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező Hantech Zrt. és a cégcsoporthoz tartozó, 1900-ban alapított Közlekedési Műszergyártó Zrt.