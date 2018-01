Járdára, útra fordítják a pénzt Osliban

A polgármesteri hivatal épületét idén korszerűsítik, pályázati segítséggel.

Utak és járdák felújítására készül idén az osli önkormányzat. Lesznek területek, ahol önerőből finanszírozzák a fejlesztést, de pályázati támogatást is kaptak. A Belügyminisztériumtól kapott 12,7 millió forintot is erre a célra költik.– Egy faluban minden fillérre szükség van, így az év végi állami támogatás is nagyon jól jön – mondta a Kisalföldnek Fodor József, Osli polgármestere.– Járdákra, utakra fordítjuk a pénzt, a tervek szerint a Pozsonyi, a Horváth Vince és a Kossuth Lajos utcában is dolgoznak majd a gépek. Önerőből a buszmegállókat alakítjuk át, illetve egy megyei pályázaton nyertünk még 1,2 millió forintot, szintén járdaépítésre.

A községvezető hozzátette: tavaly sikeresek voltak a pályázataik. Benyújtott igényük kilencven százalékát támogatták a döntéshozók. Az egyik legnagyobb beruházásuk ebben az évben a községháza energetikai korszerűsítése lesz. Ehhez 22 millió forintos támogatást kapott a falu. Egy másik pályázatukkal kulturális rendezvényekhez nyertek anyagi segítséget, illetve még a sportöltöző rendbetételét is abból fedezi az önkormányzat.– Mint mondtam, egy ekkora falunak, mint Osli is, minden fillér jókor és jól jön. Éppen ezért a 2017-es siker nem tesz elégedetté bennünket, inkább buzdít. Ezért idén is keressük a lehetőségeket és forrásokat a fejlesztésekhez, beruházásokhoz. Munka ugyanis a sok szép eredmény ellenére is van – jegyezte meg Fodor József.