Ítéletidő: egy héten belül kétszer csapott le a vihar a kisbaboti kertészetre

A kétszer húszperces vihar elbánt a kisbaboti gazdasággal, mutatja Barcza Tibor polgármester.

Úszott az eper, a málna, a hagyma, de a fóliákat is elöntötte a víz hétfőn.

Keresztülhúzta az időjárás a kisbaboti községi kertészet számításait. Egy héten belül kétszer kapta el a gazdaság földjeit a vihar és az összesen kilencven milliméternyi csapadék, némi jéggel keverve komoly károkat okozott. Az eper például odalett, de a hagymát sem tudják egyelőre értékesíteni. A fóliasátor oldalát is megszaggatta a szél. „Ilyen a mezőgazdaság" – tárta szét a kezét Barcza Tibor.– Egy héttel ezelőtt és most hétfőn bánt el velünk a természet. Mindkétszer húsz percig tartott az ítéletidő, de nekünk éppen elég volt – fogalmazott Kisbabot polgármestere.– Annyi víz érkezett hirtelen, hogy az epernek csak a felső levelei látszódtak ki belőle. A málna szintén derékig vízben állt, a fóliasátrak is úsztak. Most nem is tudunk rámenni a földekre, nem tudjuk például még a maradék epret sem leszedni. A javát ugyanis beleverte az eső a sárba. Két mázsára van megrendelésünk. Hogyan teljesítjük, nem tudom. A termés hetven százaléka ugyanis már tönkrement, ami most szedhető lenne, az meg elrohad, mire a kosárba kerülne. Talán lekvárnak vagy cefrének még jó lesz. Az ember dolgozik, szenved vele, erre húsz perc alatt tönkremegy minden. Ilyen azonban a mezőgazdaság, megtanultuk ezt már.Barcza Tibor sorolta tovább a károkat: ezer szál paprikájukat szintén a földre vágta az eső és a víz kimosta a hagymát. A fokhagyma is megsínylette a viharokat. Ráadásul még a fóliasátor egy részét is megbontotta a szél. Hogy anyagilag mennyi veszteséget jelent a gazdaságnak mindez, még nem számolták ki. A polgármester szerint csak az epren 200–300 ezer forint a mínusz. Az értékesítés sem úgy alakul, ahogy azt előre tervezték.– Korábban a csornai piacon értékesítettük a termék jó részét. Most viszont olyan közfoglalkoztatottak dolgoznak, akikkel nem tudjuk megoldani a vásárra járást. Így helyben vagyunk kénytelenek, nyilván nyomott áron eladni a portékát.Úgy néz ki, komoly szerződést kötünk egy áruházlánccal, így nem marad rajtunk a zöldség – jegyezte meg. Hozzátette: a gazdaság „másik lába", a baromfitelep nem sínylette meg az időjárást. Rövidesen elkészül új tyúkházuk és nagyon várják, hogy beinduljon a rábaszentmihályi tésztatüzem is. A két község ugyanis együttműködik, a kisbaboti tojást feldolgozzák a szomszédos faluban.