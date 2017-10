Iskola- és óvodafelújítás kezdődik rövidesen Beledben

A beledi óvoda lezárt szárnyát rendbe teszik. A testületi ülésen kiválasztották a kivitelezőt.

A beledi iskola felújítására 140 millió forintos uniós támogatást nyert a soproni tankerület – tájékoztatta a Kisalföldet Major Jenő polgármester. Minderről a képviselő-testület legutóbbi ülésén hallhattak részleteket Beled vezetői. Az intézmény mindkét épületében, az alsó és a felső tagozatot is korszerűsítik.– Mindkét helyen teljes belső felújítás várható. Lesznek nyílászárócserék, korszerűsítik az elektromos hálózatot, illetve szó van egy szabadtéri kézilabda- és futópálya kialakításáról is. Várhatóan jövő év végére fejezik be a beruházást – fogalmazott Major Jenő. Ugyancsak a testületi ülésen került napirendre a beledi óvoda ügye. Az épület korábban lezárt szárnyának átalakítására indított közbeszerzési eljárást zárták le és választották ki a kivitelezőt. A polgármester megjegyezte: szakmai igények szerint készítették el a terveket, egyeztetve a kisdedóvó munkatársaival. Az épület egy részében kap helyet a bölcsődei csoport is.

„A mostani áldatlan állapotokat szeretnénk megszüntetni, az óvodai neveléshez szükséges helyiségeket korszerűen kialakítani" – mondta Major Jenő. Hozzátette: döntöttek az Egészségház saját erős felújításáról is. Persze a teljes rekonstrukcióra nincs elegendő pénzük és pályázati igényük sem kapott támogatást. Így a legfontosabb állagmegőrző munkákat végzik el, valamint az intézmény előtti teret is megszépítik. Szintén saját erőből kétmillió forintot költenek a művelődési házra, nyílászárókat cserélnek ki.– Rövidesen ismét működik a beledi vasúti váróterem. Régi igényük volt a helyieknek, hogy egy kulturált buszvárót létesítsünk a városban, amit most a vasúttársasággal együttműködve sikerül teljesíteni. Az önkormányzat a költségek felét vállalja, a másikat a GYSEV biztosítja. Az épület ezután a vonatra és a buszra várókat is szolgálja. Az üzemeltetést a vasút vállalja, a takarítás a város feladata – tette hozzá Major Jenő.