Iparűzők a Rábaközben

Acsalagon ötödik éve köszönti az önkormányzat a település legnagyobb adófizetőit.

Acsalagon immár hagyománnyá vált a falu legnagyobb adófizetőinek köszöntése. Ötödik alkalommal hívták össze a virilistákat, s értékelték az elmúlt évet. A községben közel félszáz adózót tartanak nyilván, s majd nyolcvan százalékuk helyi illetőségű. „A 2016-os évet az önkormányzat 2,5 millió forint iparűzési adóval zárta, a helyi adófizetők zömében mezőgazdasági vállalkozók" – mondta az acsalagi polgármester, Szilágyi Andrásné. A befolyt pénzt a falu fejlesztésére fordítják.

Ugyanígy Szanyban is, ahol a 2015-ös évhez képest visszaesés mutatkozik ugyan a helyi adóbevételben, de még így is kiemelkedően magasnak számít a Rábaközben. Ebben nagy szerepe van a több mint félezer embert foglalkoztató Interfa Kft.-nek.„Az iparűzés adó több mint 60 százalékát az Interfa Kft. telejesíti" – beszélt az összességében 114 milliós bevételről Funtek János jegyző. Megtudtuk, hogy Szany második legnagyobb adózója a nemzetközi szállítmányozással foglalkozó Batki-Logistic Kft. A magas bevétel a nagyközség fejlesztési arányain is meglátszik. A pályázati önrészeken felül beruházásra is jut belőle.Szany 52,5 milliót kapott inkubátorház létesítésére, ami vállalkozások részére biztosít majd telephelyet. A beruházásra tehát megvan a forrás, az iparűzési adóból pedig a szükséges ingatlant is megvásárolhatják hozzá. Mint adósság nélkül gazdálkodó önkormányzat, tavaly 44 millió forint állami támogatáshoz jutottak hozzá. E pénzt saját forrásból kiegészítve járdát építettek és az egészségházat újíttatják fel. A körzeti megbízotti irodára és lakásra az elnyert támogatáson túl az iparűzési adóból költöttek majd 10 millió forintot.Maglócán viszont nincs iparűzési adó. A polgármester, Drobina Gyula elmondása szerint nem is szándékoznak bevezetni. Gyórón a mértéke alacsony, 0,8 százalék a maximálisan kiszabható két percenthez képest. A lakosságszámhoz viszonyítva azonban így is jelentős összeg folyik be a község számlájára. A közel négyszáz lakosú falunak mintegy 4,5 millió forint iparűzésiadó-bevétele volt. „Negyvenhét befizető van összesen. Ebből 15 a helyi vállalkozó" – mondta Zsirai Jenő polgármester, s hozzátette, hogy a ravatalozóra elnyert támogatást is ebből egészítették ki – „Leginkább a pályázatok önrészét fedezzük az adóbevételből, de jutott belőle a kultúrház folyosójának felújítására is. Idén pedig a vizesblokk rendbetételét tervezzük a bevétel egy részéből." A község vezetője kiemelte, hogy nem csak a befizetéseknél, a falu ügyeiben is fordulhat a helyi vállalkozókhoz. – Bármivel kerestem eddig meg őket, mindig számíthattam a segítségükre" – zárta végül a polgármester.