Inkubátorház Kapuváron: kinőtték az épületet, fejlesztésre pályáznak

Az inkubátorház fejlesztésére nyújtott be pályázatot a kapuvári önkormányzat bruttó 52,5 millió forint értékben. Ebből beépítenék az első emeleti 94 négyzetméteres szerkezetkész tartalék területet, a fennmaradó összeget pedig akadálymentesítésre (lift építésére) és eszközbeszerzésre fordítanák.A kapuvári inkubátorház öt éve nyitotta meg kapuit. Az épület egy határon átnyúló, Nagymegyerrel közös pályázatnak köszönhetően készült el 156 millió forintból. Az ipari parkban lévő csarnokot a város cége, a Kapukom kft. működteti.

„Kapuvár gazdaságfejlesztési tevékenységének meghatározó állomása az inkubátorház" – kezdte Németh D. László, a Kapukom kft. ügyvezetője.

Szerepe szerint kezdő vállalkozásoknak ad helyet kedvezményesen az épület, ahol iroda- és üzlethelyiség-bérlésre van lehetőségük. A városvezetés célja ezáltal is a helyi vállalkozók segítése, akik az átmeneti időben biztos alapot teremthetnek, és versenyképessé tehetik cégüket. A csarnok nyitása óta telt házzal üzemel.„Az induláskor beköltözött, kávégépeket összeszerelő cég az épület iparcsarnokában tevékenykedik. Igény esetén napi szinten is kiszolgáljuk az ipari park vállalkozásait. Van, akiknek pályázati forrásokat keresünk, másoknak az ügyintézésben segítünk, volt, akinek átmeneti raktározási gondjait sikerült megoldanunk" – beszélt a működésükről Németh D. László.

Pályázat

Az inkubátorház átadása után, 2013-ban a tervező Sz-Linea Mérnökiroda (Szabó Attila, Ábrahám Tibor, Török Péter) két díjat is begyűjtött: a zsűri és a közönség is az ő kapuvári csarnokukat találta a legjobbnak.Az ügyvezető szerint a legutóbb benyújtott pályázat a gazdasági központ szolgáltatási lehetőségeit bővíti. Az új területen helyet kapna egy modern tárgyaló az azt kiszolgáló valamennyi infrastruktúrával. Emellett az ipari park gazdasági társaságainak hatékonyságát segítő nagy értékű eszközök beszerzésével és majdani közös használatával is erősítenék a vállalkozói inkubációt.